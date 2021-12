Jill Biden visite Waukesha et réussit d’une manière ou d’une autre à empirer les choses – RedState

Au lendemain de l’attaque meurtrière de Waukesha, dans le Wisconsin, l’administration Biden semblait presque indifférente. Ce n’est que le lendemain que le président lui-même a tweeté quoi que ce soit à ce sujet, et dès que cela est devenu un problème, il a disparu en tant que tel. La Maison Blanche n’a rien dit d’autre à propos d’un suprémaciste noir aux opinions ouvertement racistes qui a délibérément participé à un défilé dans l’un des quartiers les plus républicains du Wisconsin. Pendant ce temps, les familles des morts et des blessés restent dévastées.

Pourtant, des semaines plus tard, l’administration a soudainement annoncé un voyage dans la ville qui avait été frappée par une telle tragédie. Joe Biden se présenterait-il? Non, à la place, il a envoyé sa femme et le mari de Kamala Harris. Pourtant, au lieu de fournir un message d’empathie publique, le discours de Jill Biden a réussi à ne pas mentionner du tout la tragédie. Au lieu de cela, elle a passé tout son temps à brancher… des vaccins COVID-19 pour les jeunes enfants.

Voici le discours complet https://t.co/zo6bggpftm – Juif déplorable (@TrumpJew2) 16 décembre 2021

Même combiner ces deux préoccupations est incroyablement insensible et insultant. Si quelqu’un de l’administration doit se présenter à Waukesha, cela devrait être strictement pour se concentrer sur l’attaque qui a été menée. Au lieu de cela, la Maison Blanche a attendu des semaines et n’a décidé de se présenter que lorsqu’elle pourrait effectuer plusieurs tâches à la fois ? Et que le multitâche consiste à pousser les vaccins sur les enfants de cinq ans ?

Et puis, après son arrivée, Jill Biden n’arrive même pas à faire mention de l’attaque dans son discours ? Elle ne pourrait pas au moins dire qu’elle prie pour les victimes et qu’elle reconnaît l’ampleur de ce qu’elles vivent ? Au lieu de cela, elle est entrée directement dans l’hystérie COVID sans fondement, et oui, l’idée que les petits enfants doivent être vaccinés en réponse au coronavirus est en grande partie sans fondement compte tenu des risques statistiques réels et du manque d’études longitudinales.

Alors, était-ce juste un oubli ou une pure insensibilité de la Première Dame ? Sachant ce que nous savons de son ambition galopante, cela ne me surprendrait pas si elle trouvait politiquement opportun de ne pas mentionner l’attaque dans ses remarques. Tout cet acte de « grand-mère empathique » n’est que cela. Jill Biden est tout autant une partisane dévouée que son mari.

J’ai aussi beaucoup de mal à croire qu’elle et tout son personnel ont simplement oublié de mentionner le massacre qui venait de se produire dans la ville. Après tout, elle aurait rendu visite à certaines des familles des victimes. Elle savait pourquoi elle était là et qu’elle parlait dans un hôpital qui abritait encore des enfants qui se battaient pour leur vie. Pourquoi ignorer l’attaque dans ses remarques publiques ?

Et bien que ce soit un cliché à souligner, s’il s’agissait de Melania Trump, l’« oubli » aurait absolument été placardé partout dans les actualités câblées. Mais Jill Biden est interdit aux critiques de la presse parce que… des raisons.