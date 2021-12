Jill Duggar devient blonde après s’être teint les cheveux pour la « première fois »

Jill Duggar Dillard adopte un tout nouveau look. L’ancienne de Counting On, 30 ans, a partagé mardi qu’elle était devenue blonde après s’être teint les cheveux « pour la toute première fois », partageant toute l’expérience du salon sur les réseaux sociaux. « Alors… j’ai fait une chose aujourd’hui grâce à [stylist Michelle Gamboa] », a écrit Dillard sur Instagram, ajoutant un emoji aux yeux de cœur.

Plus tard, elle a posté une vidéo de toute son expérience en devenant blonde, disant qu’elle « aimait » [her] nouveau look blond » et demandant des conseils d’entretien à ses abonnés. Dans la vidéo, il est clair que la transformation de Dillard a eu un impact, alors que la star de TLC s’est exclamée lors de la grande révélation: « Oh ma parole! Vous avez réussi. J’y suis arrivé! »

La sœur cadette de Jill, Joy-Anna Duggar Forsyth, a commenté les nouveaux cheveux de sa sœur en écrivant : « Tu l’as fait !!! Tes cheveux sont magnifiques, Jill ! J’adore ce nouveau look. » La petite soeur Jessa Duggar Seewald a qualifié le look de « magnifique », et la soeur Jinger Duggar Vuolo a ajouté à côté d’un emoji aux yeux de cœur: « Ahhh! Ça a l’air si bon! »

Dillard et son mari, Derick Dillard, ont décidé de quitter l’émission familiale TLC Counting On en 2017, et se sont largement éloignés des Duggars à la suite. « Notre contrôle pour choisir les emplois que nous étions autorisés à accepter et même où nous étions autorisés à vivre nous a été retiré », a-t-elle déclaré à PEOPLE en 2020, continuant que même si le choix « n’a été très bien passé avec personne », c’était « à ce moment-là, nous en avions assez ».

Dans une vidéo YouTube du 21 mars sur la chaîne de la famille Dillard, le couple a expliqué qu’ils n’avaient pas beaucoup visité la maison de la famille Duggar dans l’Arkansas ces derniers temps. La fille de Duggar a expliqué qu’elle et son mari « ne sont pas allés là-bas depuis un moment, probablement quelques années, à part une fois pour vérifier le courrier », affirmant qu’il était important que sa famille donne la priorité à sa propre santé mentale. . Faisant allusion à la révélation précédente de Derick l’année dernière qu’ils avaient besoin de la permission du patriarche de Duggar, Jim Bob Duggar, pour se rendre à la maison, Dillard a partagé: « Il y a, comme, certaines restrictions. Mais aussi, nous avons l’impression que nous devons … en cette saison de la vie, nous devons donner la priorité à notre santé mentale et émotionnelle et tout le reste. des vies. »