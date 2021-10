Jill Dugger revient sur les réseaux sociaux pour donner aux fans une mise à jour au milieu de cette période difficile de sa vie.

Le lundi 18 octobre, l’ancienne de Counting On, âgée de 30 ans, a profité de son histoire Instagram pour partager des images d’elle dans la voiture avec son fils. Samuel, 4, tout en discutant de la façon dont elle et son mari Derick Dillard se débrouillent après avoir récemment fait une fausse couche. La semaine dernière, Jill a publié une vidéo sur YouTube pour informer les fans de la perte de grossesse de Dillard de bonheur de la rivière.

« Je voulais juste sauter ici très rapidement, et cela fait un petit moment que je n’ai pas montré mon visage ici », a-t-elle expliqué dans la nouvelle vidéo Instagram Story. « Comme vous le savez tous, cela a été une saison folle pour nous – la perte récente de notre bébé River. Nous venons de prendre plus de temps en famille, de nous regrouper et de retrouver des rythmes normaux. »

Jill a poursuivi: « Mais je voulais juste sauter ici et dire merci à la famille et aux amis qui nous ont tendu la main, nous ont soutenus, nous ont apporté des repas, nettoyé notre maison – comme, toutes les choses. Alors je veux juste dire merci vous, moi et Sam recevons notre commande de ramassage Walmart. Commande de ramassage attendue depuis longtemps ici. Quoi qu’il en soit, je voulais juste dire bonjour. «