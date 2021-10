Jill Duggar partage qu’elle a subi une perte de grossesse avec le bébé n ° 3

Jill Dugger a révélé qu’elle avait fait une fausse couche, transformant son « bonheur en chagrin ».

L’ancien de 19 Kids and Counting a publié une vidéo YouTube le 11 octobre qui partageait un montage de vidéos de sa brève grossesse, y compris le test lorsqu’elle a découvert qu’elle et son mari Derick Dillard attendaient leur troisième enfant.

« Nous avons récemment découvert que nous attendions notre troisième bébé. Nous étions ravis! » Jill a écrit sur Instagram. « Cependant, quelques jours plus tard, nous avons commencé à faire une fausse couche. »

Dans un article de blog, Jill a réfléchi à sa joie après avoir découvert qu’ils agrandissaient leur famille à cinq. « C’était amusant de voir tant de joie sur les visages des garçons alors que nous leur partagions la nouvelle », a-t-elle expliqué à propos des fils Israël, 6 et Samuel, 4. « Ils étaient pleins de questions et tellement excités que nous parlions de la grossesse et de la façon dont ils seraient impliqués en cours de route et après la naissance du bébé.