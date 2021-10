Jill Duggar révèle qu’elle a fait une fausse couche après être tombée enceinte d’un troisième enfant

Jill (Duggar) Dillard a récemment fait une fausse couche, a annoncé l’ancienne star de Counting On dans des vidéos qu’elle a partagées sur Instagram et YouTube. Dillard, 30 ans, et son mari Derick Dillard sont également les parents des fils Israel David, 6 ans, et Samuel Scott, 4 ans. La vidéo déchirante commence par la famille célébrant sa grossesse et quand elle a appris qu’elle faisait une fausse couche. Le couple ne connaissait pas le sexe du bébé, mais ils ont choisi le nom de River Bliss Dillard.

La vidéo montre le couple attendant le résultat d’un test de grossesse, qui s’est révélé positif. Ils ont annoncé la bonne nouvelle à leur fils et ont célébré avec une soirée pizza. Mais quelques jours plus tard, ils ont appris que Dillard faisait une fausse couche. « Même s’il était trop tôt pour dire le sexe du bébé, nous avons choisi un nom qui, selon nous, englobe la signification de notre bébé et la vie dont nous nous souviendrons toujours : River Bliss Dillard », a écrit le couple dans un communiqué publié sur son site Internet.

Ils ont choisi le nom de rivière car l’un des sens est « tranquille », ce qui peut décrire les rivières de l’Arkansas. Ils ont également aimé la connexion biblique du nom. « Nous aimons aussi la façon dont le fleuve dont parle la Bible (Apocalypse 22 :1-5) représente la présence vivifiante de Dieu. Le fleuve de vie (Saint-Esprit) ‘coule du trône de Dieu’ et avec l’arbre de la vie est ‘pour la guérison des nations' », ont écrit les Dillard.

« Notre bébé ne peut pas vivre ici avec nous sur terre, mais est pour toujours avec la source du fleuve de la vie, en présence du Seigneur », ont-ils poursuivi. Quant à Bliss, ils l’ont choisi parce que leur bébé « vit dans une parfaite félicité avec le Seigneur et c’était un tel cadeau qui nous a apporté une joie et un bonheur immenses, même s’il n’a été qu’avec nous ici sur terre pendant une courte période ».

De nombreux abonnés de Dillard ont rempli sa publication Instagram de messages de condoléances. « Je prie pour vous », a écrit Carlin Bates. « Oh Jill, je suis tellement désolé pour toi et ta famille, j’ai été là-bas, c’est tellement de chagrin, je t’envoie des prières pour la guérison », a écrit un fan. « Câlins, maman. Il y a peu de choses plus difficiles », a commenté un autre.

La sœur cadette de Dillard, Jessa (Duggar) Seewald, a également fait une fausse couche en 2020. En février, elle a annoncé qu’elle était enceinte de son quatrième enfant. Fern Elliana est née en juillet, rejoignant les fils de Seewald et Ben Seewald, Spurgeon, 5 ans, et Henry, 4 ans, et leur fille Ivy, 1 an.

Les Dillards ont joué dans Counting On jusqu’en 2017. En octobre 2020, le couple a dit à PEOPLE qu’ils étaient séparés du reste de la famille Duggar parce qu’ils pensaient qu’ils ne pouvaient pas prendre leurs propres décisions concernant leur vie. « Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise ou que cela arrive à ce point », a déclaré Dillard à l’époque. « Mais je me rends compte que je ne peux pas fixer de calendrier pour la guérison. J’aime ma famille et ils m’aiment. Je dois vraiment suivre l’exemple de Dieu et le prendre un jour à la fois. »