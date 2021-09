Jill Duggar révèle un “petit objectif” qu’elle s’est fixé

Avec le drame juridique en cours de la famille Duggar, Jill Duggar Dillard fait de son mieux pour trouver de petites façons de faire face. La star de Counting On, récemment annulé, a partagé une mise à jour inspirante sur Instagram, expliquant qu’elle avait commencé à courir. “Je ne suis pas un coureur. Je ne l’ai jamais été. Mais j’ai épousé un coureur, donc l’inspiration est toujours là!” a-t-elle écrit dans un article avec son fils, Sam.

« Sam voulait faire du vélo ce matin, alors j’ai lentement couru à côté de lui pendant qu’il roulait… et vous savez quoi ? Nous sommes revenus vivants ! » elle a continué. “Je continue de me fixer de petits objectifs et j’ai hâte de voir une amélioration.” Elle a ensuite remercié son mari, Derrick Dillard, pour ses encouragements et a demandé à ses abonnés Instagram ce qu’ils faisaient pour se lancer de petits défis.

Le procès fédéral que Dillard et ses sœurs Jessa Seewald, Jinger Vuolo et Joy-Anna Duggar ont intenté contre la ville de Springdale, Arkansas il y a plus de quatre ans, pourrait enfin être jugé en décembre. Les sœurs ont poursuivi la ville et le comté de Washington, dans l’Arkansas, pour la publication en 2015 de détails sur l’enquête policière sur les agressions sexuelles commises par leur frère Josh Duggar sur des jeunes filles entre 2002 et 2003. L’affaire est en cours car Josh attend maintenant son procès pour des accusations fédérales de pédopornographie en un cas distinct.

Le procès des sœurs Duggar devait commencer le 20 septembre, mais a été reporté au 9 décembre, a rapporté KNWA/KFTA en mai. Ils ont déposé une plainte à Fayetteville en mai 2017. Lorsqu’ils ont été interrogés sur les agressions sexuelles impliquant Josh en 2006 alors qu’il était mineur, ils ont appris que les documents ne seraient vus que par les policiers et les services à l’enfance. Cependant, InTouch Weekly a obtenu les documents de 2006 par le biais d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act et a publié des détails en 2015. Les sœurs Duggar ont déclaré qu’elles étaient toujours « émotionnellement bouleversées et humiliées » par la publication des détails de leurs agressions.

Après qu’InTouch Weekly ait publié les détails de l’enquête policière, TLC a annulé 19 Kids and Counting, mais le réseau a commandé une série de suivi intitulée Counting On qui se concentrait initialement sur Jill et Jessa. Counting On a duré 11 saisons jusqu’à ce qu’il soit annulé en juin après l’arrestation de Josh. Josh a été arrêté le 29 avril et inculpé par le gouvernement fédéral de recel et de possession de pornographie juvénile. Il est maintenant libéré sous caution, son procès devant commencer le 30 novembre. S’il est reconnu coupable, Josh risque jusqu’à 20 ans de prison et jusqu’à 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation.