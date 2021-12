Jill Duggar s’exprime en termes clairs après le verdict de culpabilité de Josh Duggar

Jill Duggar Dillard a publié une déclaration à la suite de la condamnation de son frère Josh Duggar pour des accusations de pornographie juvénile après que le jury a rendu un verdict de culpabilité jeudi. L’ancienne star de Counting On, 30 ans, s’est rendue sur le blog de sa famille peu de temps après pour parler de la journée « difficile » pour sa famille, affirmant qu’elle et son mari Derick Dillard estimaient que le verdict du jury était « conforme à la vérité au-delà de tout doute raisonnable. «

« Aujourd’hui a été difficile pour notre famille », a écrit Jill dans l’entrée de blog. « Nos pensées vont aux victimes de maltraitance d’enfants ou de toute forme d’exploitation. Nous sommes reconnaissants pour le travail acharné des forces de l’ordre, y compris les enquêteurs, les analystes médico-légaux, les procureurs et toutes les autres personnes impliquées qui sauvent les enfants et tiennent pour responsables les responsables de leurs abus. . »

L’ancienne star de TLC a poursuivi: « Personne n’est au-dessus des lois. Cela s’applique également à tout le monde, peu importe votre richesse, votre statut, vos associations, votre sexe, votre race ou tout autre facteur. Aujourd’hui, les habitants du district ouest de l’Arkansas l’ont clairement indiqué dans leur verdict. En tant que chrétiens, nous croyons que nous sommes tous égaux au pied de la croix, et, de même, nous sommes tous égaux devant la loi. »

Le couple a ensuite fait référence à Luc 12:1-3 de la Bible, qui déclare: « Tout ce que vous avez dit dans l’obscurité sera entendu dans la lumière, et ce que vous avez chuchoté dans des chambres privées sera proclamé sur les toits. » Jill et Derick, qui se sont mariés en 2014, ont assisté à certaines parties du procès de Duggar avant qu’il ne soit officiellement reconnu coupable de deux chefs d’accusation de réception et de possession de matériel pédopornographique à la suite de son arrestation en avril.

« On nous a tellement menti que nous voulions entendre les preuves par nous-mêmes devant le tribunal », a écrit Jill. « Après avoir vu toutes les preuves telles qu’elles ont été présentées, nous pensons que le jury a rendu un verdict juste aujourd’hui, conforme à la vérité au-delà de tout doute raisonnable. » Duggar n’a pas encore été condamné mais risque jusqu’à 20 ans de prison et 250 000 $ d’amende pour chaque chef d’accusation.

Jill a également offert ses condoléances à sa belle-sœur Anna Duggar, ainsi qu’aux sept enfants qu’elle partage avec son mari. « Les actions de Josh se sont propagées bien au-delà de l’épicentre de l’infraction elle-même. Les enfants ont des cicatrices, mais sa famille souffre également des retombées de ses actions », a conclu son article de blog. « Nos cœurs sont sensibles aux douleurs que la femme de Josh, Anna, et leurs sept enfants ont déjà endurées et continueront de subir à l’avenir. Ce procès a ressemblé plus à des funérailles qu’à toute autre chose. La famille de Josh a un long chemin à parcourir. Nous restez avec eux, nous prions pour eux et nous chercherons à les soutenir comme nous le pouvons pendant cette période sombre. »