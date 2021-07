Jill Fairchild, épouse de la légende de la mode John B. Fairchild, décède à 94 ans – WWD

Jill Fairchild – qui, à sa manière discrète, était aussi puissante et avait autant d’impact que son défunt mari John B. Fairchild, le légendaire directeur éditorial et éditeur de WWD – est décédée le 25 juin à l’âge de 94 ans. Ils étaient un couple qui se complétaient parfaitement et qui, au moment de son décès en 2015, étaient mariés depuis 64 ans.

Une femme mince et belle pour qui les mots « élégante » et « érudite » semblaient avoir été inventés, lorsqu’elle entrait dans une pièce, il y avait quelque chose de frappant dans son style discrètement discret et sa présence composée, même à un âge avancé, qui l’illustrait les antécédents militaires du père et du grand-père. Il n’y avait rien de voyant ni dans ses vêtements – un mélange de marques de créateurs célèbres et de trouvailles exotiques – ni dans ses maisons, qui s’étendaient au fil des ans de New York à Nantucket, de Londres à Gstaad. Pourtant, tout, de la nourriture aux fleurs en passant par le mobilier, était toujours le même dans la façon dont ils étaient disposés ou servis.

Elle était, tout simplement, une perfectionniste, prenant plaisir à la fois aux plus petites choses et aux plus grandes – de l’étonnante complexité d’une plume d’oiseau à une œuvre d’art à couper le souffle au Frick Museum ou à la Neue Galerie.

Alors que John Fairchild – pour toujours “Johnny” à sa femme – serait celui qui était connu et redouté pour secouer les cages des designers, des titans de l’industrie, des mondains et plus encore, Jill Fairchild était un observateur tout aussi aiguisé de la mode, des gens, du style et culture et est toujours restée inébranlable dans ses jugements. Il n’y a pas de dicton plus approprié à leur relation que celui de “derrière chaque homme qui réussit se trouve une femme”, car elle l’a invariablement et tranquillement encouragé – en conseillant, en suggérant des idées d’histoires pour WWD et en particulier W et en apportant son sens européen du style et humour anglais tordu pour élargir son éducation preppy et WASP-y.

Le seul enfant de Longin L. Lipsky – qui est né à Perm, en Russie, et a fui en Grande-Bretagne pendant la Première Guerre mondiale et a rejoint la Royal Air Force – et l’ancienne Helen McFarlane, qui est née à Cork, en Irlande, Jill Lipsky est née en Angleterre et y est allé au pensionnat avant que sa mère ne se remarie, à Jack S. Peliks, et a déménagé à Rio, où elle a envoyé sa fille au Lycée et à l’American School.

Jill Lipsky a rencontré John Fairchild à Paris. Il fréquentait Princeton – de retour de son service militaire après la Seconde Guerre mondiale – et elle était à Vassar, une femme transcontinentale qui parlait portugais et français. Elle a toujours rappelé que son vol de trois jours du Brésil à New York pour démarrer Vassar était la première fois qu’elle visitait l’Amérique – et même après plus de sept décennies de vie aux États-Unis, elle avait toujours l’air plus d’une européenne que d’une Américain.

Ils se sont mariés en 1950 et ont déménagé peu de temps après à Détroit, où il a travaillé au service de recherche de la chaîne de grands magasins JL Hudson. Mais à peine un an plus tard, ils étaient de retour à New York et il travaillait dans l’entreprise familiale, Fairchild Publications, en tant que journaliste pour WWD. En 1955, John Fairchild est envoyé à Paris pour superviser toute la couverture européenne des publications de la société.

Le couple ne passerait que cinq ans à Paris, mais c’était une époque qu’ils considéreraient toujours comme l’une des plus heureuses de leur vie et qui les transformerait en francophiles à vie. Paris se remettait encore de la Seconde Guerre mondiale, même une décennie après sa fin, et leur vie était loin d’être luxueuse. À cette époque, ils avaient deux enfants et à un moment donné, ils vivaient dans une maison sans réfrigérateur, sans chauffage au charbon et sans eau chaude (elle devait être chauffée sur la cuisinière). Mais les gens qu’ils ont rencontrés – de Pierre Cardin aux jeunes Yves Saint Laurent et Pierre Bergé, Kim d’Estainville et Andre Oliver, les d’Ornanos de Jean-Louis Scherrer et Marc Bohan de Dior – resteront des amis de longue date.

De retour aux États-Unis en 1960 pour que John Fairchild puisse sauver ce qui était alors un Women’s Wear Daily en difficulté, ils sont restés fermement discrets. Elle était presque l’antithèse de son monde : une femme timide, elle apparaissait rarement aux événements de mode – en fait, elle n’allait jamais aux défilés de mode, n’avait aucun intérêt pour les potins de créateurs et expliquait qu’elle ne pouvait montrer aucun favoritisme, même envers les créateurs. qui sont devenus amis, dont Bill Blass et Oscar de la Renta. À ce moment-là, le couple a eu deux autres enfants, et ils lui survivent tous : John, d’Easthampton, NY; James, de Naples, Floride ; Stephen, directeur créatif de la marque de bijoux Pandora qui réside à Bruxelles, et Jill, fondatrice de la marque d’accessoires Fairchild Baldwin qui réside à New York – ainsi que huit petits-enfants – Jessika, James, John, Alexa et Natasha Fairchild et Peter, Elizabeth et Reed Melhado.

Et tandis que leur cercle au fil des ans comprenait des êtres sociaux tels que feu Brooke Astor, et Susan et John Gutfreund, plus de leurs amis étaient des écrivains ou des artistes que des designers ou des sociaux, y compris Sir Stephen et Natasha Spender et plus tard leur fille Lizzie Spender et son mari Barry Humphries; l’écrivain et décorateur Rory Cameron ; le concepteur de jardins Madison Cox ; Jean Lafont, qu’on appelait « le roi de Camargue » ; Freddie et Isabel Eberstadt, et la décoratrice Lady Vivian Greenock.

Leurs amis ont illustré ce qui était une caractéristique déterminante d’eux deux – une curiosité sans fin. C’est ce qui l’a amenée à développer plusieurs carrières différentes au cours de sa vie. Elle a fait des documentaires ; a écrit un livre, « Trees : A Celebration », l’un des sujets qui la passionnaient le plus ; le livre “Lettres du désert”, qui comprenait une collection de réponses aux lettres qu’elle a écrites aux troupes servant dans la première guerre du Golfe – et qui a attiré les éloges de Ronald Reagan, Colin Powell, Norman Schwarzkopf, Barbara Bush et Lady Bird Johnson, et a également écrit de nombreux articles pour W lorsqu’il faisait partie de Fairchild Publications.

Leur ampleur a montré ses intérêts variés, allant d’entretiens avec des astronautes et des écrivains à des articles de voyage sur Big Sur, un récit d’un voyage hilarant et désastreux sur le Nil lorsque leur bateau s’est coincé pendant des jours, et un lors de leur voyage en Chine avec Bill Blass sous peu. après la réouverture du pays à l’Ouest. La plupart des histoires qu’elle a écrites portaient également sur ses photographies, une passion car elle tirait avec son fidèle Leica.

Une autre passion était le dessin – elle a appris à dessiner avec des crayons de couleur et dessinait des images de plantes dignes d’une galerie, des tournesols aux bouquets de lavande, des iris aux roses.

Il n’y avait presque rien qui ne l’intéressait pas : l’art (elle a créé son propre « musée » en mettant des cartes postales qu’elle a collectionnées dans des musées d’art au cours de quatre décennies dans des albums photo et passait des heures à les arranger et à les réarranger jusqu’à ce qu’elle sente les pages étaient finalement parfaits); la musique (elle aimait les sonates de Mozart, et même à un âge avancé les écoutait sur un vieux Sony Discman), et la nature dans toute sa majesté et son mystère, des lucioles en été dans les Hamptons aux oiseaux surtout. Un rouge-gorge qui a étonnamment pondu des œufs sur son balcon l’a transpercée et mystifiée pendant des semaines, tandis que dans ses dernières années, elle s’est passionnée pour le projet Audubon Mural dans le Harlem de Manhattan. Son enthousiasme l’a amenée à faire appel à Gail Albert Halaban pour photographier certaines des peintures avant qu’elles ne disparaissent, et les photos ont ensuite été exposées lors d’une exposition à la galerie Aperture.

“J’ai pensé qu’il devrait y avoir un dossier artistique et documentaire des peintures murales, et une exposition, car ces peintures murales sont éphémères, bientôt endommagées par les intempéries ou les graffitis, et pour faire connaître le projet et la fragilité de notre population d’oiseaux”, Fairchild dit dans le catalogue de l’exposition. « Nos vies sont enrichies par la beauté diversifiée des oiseaux et leur chant. Alors maintenant, célébrons les oiseaux de Harlem.

Puis il y a eu les livres. Lectrice vorace, une conversation avec elle sur la littérature laissait invariablement un sentiment d’ignorance. Mémoires, lettres, récits de voyage, livres pour enfants (elle aimait “Le vent dans les saules”), poésie (Seamus Heaney était l’un de ses préférés), histoires, Shakespeare – elle les lisait tous, roman après roman. Elle a hurlé de rire sur la satire d’Evelyn Waugh, en particulier « Decline and Fall » et la « Sword of Honor Trilogy » ; apprécié EM Forster, Graham Greene et Laurence Durrell, mais surtout vénéré les deux icônes russes Léon Tolstoï et, plus encore, Anton Tchekhov. Pour elle, les Russes capturaient la VIE et la nature humaine et elle lisait et relisait constamment les nouvelles de Tchekhov.

Car finalement, au-delà de la famille, rien n’était plus important pour elle que d’apprécier les plus petites choses de la vie – du bleu du ciel à la forme des nuages, la magie des arbres et des fleurs, ou le plus petit coquillage. Son visage rayonnait en parlant d’observations de harfangs des neiges à Nantucket, des fleurs sauvages couvrant les collines près de Gstaad ou de la beauté des jardins de Paris – et elle a toujours encouragé sa famille et ses amis à utiliser tous leurs cinq sens pour vraiment voir les choses dans toute leur majesté.

Pour elle, la nature représentait le cercle de la vie. Comme l’écrivait son petit-fils Peter Melhado après la mort de sa grand-mère : « En regardant les arbres souffler ou en écoutant les oiseaux gazouiller dans le vent d’été, j’ai l’impression que maman était contente dans ces moments-là. Elle parlait toujours du cercle de la vie : la terre devenant des arbres, les arbres mourant et pourrissant en terre puis redevenant des arbres. Un monde de la Nature cyclique et interconnecté qui, à partir de la mort et de la tristesse, crée quelque chose de beau. »

Un service funéraire privé est prévu. La famille a demandé que des contributions en sa mémoire soient faites à Médecins sans frontières.