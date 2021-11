Jill Scott parle d’abus, d’amours, de divorces, de rester vulnérable et de la première d’un nouveau film ce soir | REGARDEZ

*Jill Scott et co étoile Barry Watson star dans le nouveau film Lifetime « Autoroute vers le paradis” en première ce soir (11-06-21).

Ils ont pris un moment pour le lancer avec la personnalité de la radio et de la télévision Les étés de Jazmyn et plat sur le film, l’amour, les relations et bien plus encore.

« Highway to Heaven », la nouvelle série de films événementiels de Lifetime, est une version contemporaine de la série télévisée emblématique des années 80 de Michael Landon. Il suit Angela Stewart (Scott), un ange qui est renvoyé sur terre pour aider les autres dans le besoin. Dans le premier film, Angela joue le rôle d’une conseillère scolaire temporaire et se retrouve à travailler aux côtés du directeur de l’école secondaire Bruce Banks (Watson) alors qu’elle intervient dans la vie d’un étudiant en difficulté Cody (Ben Daon), son père Jeff (Robert Moloney) et sa tante Vanessa (Victoria Bidewell), qui pleurent la perte tragique de la mère de Cody, Melissa (Ashley Ross).

Jill Scott – Barry Watson

« C’est un peu fou et sauvage de jouer un ange parce que je ne pense pas avoir jamais été un ange, mais j’en ai rencontré. J’ai rencontré des gens qui sont passés par là quand les choses étaient sombres ou effrayantes et déroutantes. Des gens gentils qui ne voulaient rien d’autre que de s’élever. C’est ce que je pense qu’un ange est tout. Enseigner aux gens la compassion. Angela appelle le créateur son patron et elle est envoyée aux gens pour des raisons spéciales », a déclaré Jill. Coup de projecteur sur EURweb. « Nous toucherons différents types de personnes dans la série parce que Dieu nous aime tous. »

Jill Scott arrive à la réception des Post Emmy Awards de HBO au Plaza du Pacific Design Center le 17 septembre 2018 à Los Angeles, Californie. (Photo par Emma McIntyre/.)

Jill, dans la vraie vie, a divorcé deux fois.

« Je ne compte qu’un divorce parce que mon premier mari était en fait un mari. C’est toujours un bon ami et un bon mari », partage-t-elle avec Jaz. «Je ne compte pas mon ex fiancée parce que nous n’avons jamais été officiellement mariés et je ne compte pas mon dernier divorce parce qu’il n’était pas important pour moi. Ce que je ne ferai pas, c’est renoncer à l’amour. Je l’ai vu. La bonté, la douceur, la compassion, l’affection et donc je ne peux pas abandonner quelque chose que je sais être réel. Je viens d’apprendre quelques bonnes leçons mais je suis toujours ouvert à l’amour, le vrai amour. J’ai appris que je devais être patient et lui donner du temps. Parce que les gens se révéleront toujours si vous leur donnez du temps.

Jill Scott et Mike Dobson (.)

C’est exactement ce qui s’est passé avec Mike Dobson qu’elle a épousé en 2016 et a demandé le divorce en 2017, invoquant une « conduite conjugale inappropriée ». Elle a affirmé que « une cohabitation plus poussée serait dangereuse et inappropriée ». Dans une interview avec Bossip, il l’a qualifiée de « femme diabolique » menaçante « si vous voulez essayer de me déshonorer, essayez de me calomnier, je peux me battre salement ». Il l’a emmenée devant les tribunaux pour lui demander un paiement de 500 000 $ malgré la signature d’un contrat de mariage. Ils se sont contentés d’un montant non divulgué.

Barry Watson, quant à lui, est marié et heureux mais partage tout sur le timing.

« Il m’a fallu du temps pour trouver la bonne personne et être la bonne personne. Pour moi de devenir un homme, d’être le mari que je suis maintenant. Parfois, il faut du temps aux hommes pour devenir les hommes que nous devons être. Tu dois faire des erreurs et en tirer des leçons. Apprenez vraiment d’eux.

Jill Scott – .

Jill a également partagé qu’elle avait subi des violences domestiques tout au long de son enfance et une relation personnelle.

« J’ai regardé ma mère s’éloigner et je pense que c’est la chose la plus puissante qui me soit jamais arrivée dans ma vie pour notre plus grand bien », révèle-t-elle. «Elle est partie sans rien. Je me souviens m’être réveillé sous la couverture chez grand-mère et nous n’avons jamais regardé en arrière. Cela m’a appris que lorsque la vie est cruelle envers vous, vous devez faire quelque chose. Vous risquez de tout perdre au cours de cela. Mais ses actions me font savoir que je n’ai pas à souffrir en silence. Je n’ai pas à rester dans un endroit qui est nocif pour mon esprit ou mon corps.

Jill Scott dans ‘Highway to Heaven’ – capture d’écran – YouTube

Il y a peut-être quelqu’un de spécial, mais elle dit à Jaz que sortir avec quelqu’un est un défi : « Je ne sors pas avec des célébrités parce que tu pourrais être sur la liste de ceux qui me fétichisent, qui je suis ou qui ils pensent que je suis. C’est un défi de rencontrer des gens. Mais j’ai choisi de fréquenter des couples heureux. comme des couples qui s’embrassent les yeux fermés après 15 ans. Ils m’ont aidé à choisir un homme merveilleux pour moi-même.

Pour consulter la convo complète et voir ses dernières chaussures – oui, elle a une passion pour les chaussures – (et les coups de pied de Barry), consultez l’interview ci-dessus. Et bien sûr, je veux vous rappeler de vérifier « Autoroute vers le paradis » Première ce soir à 8/7c sur Lifetime.

