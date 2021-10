Bethenny Frankel a peut-être parcouru un long chemin depuis ses débuts dans les « Real Housewives of New York » – mais Jill Zarin se souvient encore d’elle qui a commencé en tant que « personne »

Zarin dit dans un nouveau livre révélateur sur la série que le magnat désormais riche de Skinnygirl n’était rien d’autre qu’un malheureux parvenu que certains des autres membres de la distribution considéraient sous eux lors de la première saison des femmes au foyer de New York.

« Kelly Bensimon était un mannequin et Bethenny Frankel ne pouvait pas vendre un petit gâteau dans une épicerie », a déclaré Zarin à l’auteur Dave Quinn dans le livre « Pas tous les diamants et le rosé: l’histoire intérieure des vraies femmes au foyer des personnes qui l’ont vécu » (via Twitter.)

« Honnêtement, elle n’était personne. »

Les commentaires de Zarin – qui s’est longtemps disputé avec Frankel – font référence à l’argument emblématique que Bensimon et Frankel ont eu lors de la première saison de « RHONY » en 2008.

« Écoutez, je veux juste que quelque chose soit parfaitement clair avec vous afin que nous soyons sur la même longueur d’onde. Nous ne sommes pas amis », a déclaré Bensimon à Frankel à l’époque, ajoutant : « Nous ne sommes pas les mêmes : c’est toi [gestures with her hand below] et c’est moi [raises her hand up higher]. Nous ne parlons pas.

Elle a également dit : « Pendant que vous êtes occupé à parler, je suis occupé à faire des choses. Il faut donc aimer, prendre conscience de la situation.

Frankel a riposté à l’époque, disant sarcastiquement: «Vous êtes ici parce que vous êtes un mannequin, parce que vous mettez votre nom sur n’importe quelle invitation parce que vous collectionnez les célébrités comme amis. Parce que tu es tellement plus fabuleux.

https://www.youtube.com/watch?v=BnVNlJqYugwhttps:// www.youtube.com/watch?v=BnVNlJqYugw

Le copain de Zarin, Bensimon, a également pesé sur l’épique smackdown avec Frankel, disant à Quinn: «Je veux dire, les gens viennent tout le temps vers moi et le font. NeNe Leakes, quand je l’ai rencontrée pour la première fois, elle m’a dit : « Fille ! Je suis là-haut, tu es là-bas !’ Tu es incroyable. Je vous aime! »

Zarin a déclaré en mai qu’elle ne serait jamais amie avec Frankel – qui a maintenant une valeur nette estimée à environ 70 millions de dollars grâce à sa gamme de boissons et autres produits Skinnygirl.