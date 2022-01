Jillian Michaels dénonce les « mensonges » qu’elle « crache sur les gens »

jillian michaels remet les pendules à l’heure.

Jeudi 6 janvier, l’ancien entraîneur du Biggest Loser s’est rendu sur les réseaux sociaux pour répondre à « des mensonges complets sur moi que je crache sur les gens dans les restaurants ». Plus tôt dans la journée, Page Six a publié l’allégation, qui comprenait des citations d’un entraîneur de fitness Jackie Warner avait fait à propos de son ex présumé dans un récent épisode du podcast Hot Takes & Deep Dives.

Dans un clip de deux minutes partagé sur son Instagram, Michaels a réfuté l’affirmation et a critiqué le point de vente, en disant: « Je ne peux pas croire que je fais cette vidéo en ce moment compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde qui est réellement digne des gens attention. «

L’alun de Just Jillian a poursuivi en accusant la publication de ne pas lui avoir demandé de réponse. « Vous mentez, cependant, que vous avez contacté mon peuple pour un commentaire, ce qui est complètement faux car le commentaire aurait été que votre article est faux », a-t-elle poursuivi. « Et je suis presque sûr que si j’avais craché sur de nombreuses personnes dans les restaurants, ou même sur une personne d’ailleurs, cela aurait déjà fait votre journal. »