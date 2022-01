Jillian Michaels réagit à l’accusation de son ex qu’elle « avait l’habitude de cracher sur les gens »

Jillian Michaels répond aux affirmations de l’ex Jackie Warner selon laquelle elle « crachait sur les gens » dans les restaurants lorsqu’ils sortaient ensemble dans les années 90. L’alun du plus grand perdant a allégué dans le podcast Hot Takes & Deep Dives avec Jess Rothschild lundi qu’elle et Michaels seraient « éjectés » des restaurants parce que son ex « criait fort » et « maudissait », ce qui a finalement conduit à la fin de leur relation amoureuse.

« Je n’étais tout simplement plus le même. Je veux dire, elle avait l’habitude de cracher sur les gens », a déclaré Warner, ajoutant plus tard la cause de leur rupture, « Le [seven-year] différence d’âge et elle prenait de très mauvaises décisions et franchement, elle n’était tout simplement pas une bonne fille, elle n’était tout simplement pas une bonne fille. Et j’ai fait de mauvaises choses, mais j’ai toujours été une bonne fille. »

Jeudi, Michaels s’est adressé à son Instagram pour répondre à « des mensonges complets sur moi que je crache sur les gens dans les restaurants ». Dans la vidéo de deux minutes, Michaels a critiqué Page Six pour son premier reportage sur les affirmations de Warner, affirmant qu’elle ne pouvait pas croire que cela attirait l’attention « compte tenu de tout ce qui se passe dans le monde qui mérite réellement l’attention des gens ».

L’ancien de Just Jillian a accusé la publication de ne pas lui avoir demandé de réponse. « Vous mentez, cependant, que vous avez contacté mon peuple pour un commentaire, ce qui est complètement faux car le commentaire aurait été que votre article est faux », a-t-elle poursuivi. « Et je suis presque sûr que si j’avais craché sur de nombreuses personnes dans les restaurants, ou même sur une personne d’ailleurs, cela aurait déjà fait votre journal. »

Michaels a ajouté qu’elle était contrariée que l’histoire ait pu atteindre sa fille Lukensia, 11 ans, ou son fils Phoenix, 9 ans. « Oui, mes enfants savent que je ne crache pas sur les gens dans les restaurants, mais ce n’est certainement pas amusant pour eux s’ils ont pour aller à l’école et un de leurs amis dit : ‘J’ai entendu ta mère cracher sur les gens dans les restaurants' », a-t-elle ajouté. L’entraîneur de fitness a terminé son message: « Es-tu vraiment si dur pour les histoires de BS que tu mentirais à ce point et prétendrais que tu as contacté mes représentants avant d’imprimer cette histoire? Tu dois faire mieux, mec. faire mieux. »