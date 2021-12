Jim acosta affirme que McConnell abolirait l’obstruction systématique si les circonstances étaient inversées : « Que ferait Mitch ? »

L’animateur de CNN, Jim Acosta, a encouragé samedi les démocrates à abolir l’obstruction systématique, affirmant que le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, ferait de même s’il était à la place des démocrates – bien que McConnell ait notamment choisi de ne pas interrompre la procédure législative lorsqu’il en avait l’occasion. donc l’année dernière.

Acosta s’est penché sur l’affaire critique de l’avortement dans le Mississippi sous l’examen de la Cour suprême dans la « salle de presse » de CNN, disant aux téléspectateurs qu’en raison de la structure conservatrice de la Haute Cour, les démocrates devraient mettre fin à l’obstruction systématique afin de faire passer les politiques d’extrême gauche radicales vers le bas du parti. lignes. McConnell, a affirmé Acosta, choisirait probablement de faire de même si les circonstances étaient inversées.

LA COUR SUPRÊME AUDIT LES ARGUMENTS ORAUX DANS LE CAS QUI POURRAIT ANNULER ROE C. WADE

CNN a battu Jim Acosta de la Maison Blanche lundi pour coïncider avec l’administration Biden. (NGAN/. via .)

« Les démocrates pourraient y penser de cette façon. Si Mitch McConnell était à leur place, que ferait-il ? » dit Acosta. « Compte tenu de ce que nous savons, le verrions-nous laisser l’obstruction systématique? L’obstruction systématique est-elle plus importante que les droits électoraux et les droits des femmes? Est-elle plus importante que la vie de nos adolescents, la sécurité de nos écoles? »

Les utilisateurs de Twitter n’ont pas tardé à rappeler à l’animateur de CNN que malgré la pression de ses alliés républicains, McConnell s’était farouchement opposé au démantèlement de l’obstruction législative alors qu’il maintenait le contrôle du Sénat, pas plus tard que l’année dernière.

Le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell, R-Ky., s’adresse aux journalistes après une réunion de stratégie républicaine au Capitole à Washington, le mardi 19 octobre 2021. (AP Photo/Andrew Harnik) (AP Photo/Andrew Harnik)

BIDEN ENVISAGERA DE METTRE FIN AU FILIBUSTER POUR LES DROITS DE VOTE « ET PEUT-ÊTRE PLUS »

« Ou vous pourriez vous demander ceci : qu’a fait Mitch ? » Le blogueur conservateur Ed Morrissey a écrit. « Malgré une énorme pression de Trump, McConnell a refusé de démanteler l’obstruction législative… »

« Alors que @Acosta joue ici le rôle du stratège Dem – essayant d’inventer un prétexte absurde pour détruire le Sénat – rappelez-vous que CNN présente cela comme une nouvelle directe, pas comme une opinion », a répondu le commentateur du GOP Matt Whitlock. « Vous vous attendriez à ce qu’un grand journaliste politique se souvienne que McConnell était à la place de D il y a un AN, n’a pas réussi à faire de l’obstruction. »

McConnell s’est battu pour préserver l’obstruction systématique pendant l’administration Trump, déclarant à Politico en 2018 qu’il comprenait « les avantages » du processus même lorsque les démocrates détiennent la majorité au Sénat.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer de NY, s’éloigne à la suite d’une conférence de presse sur Capitol Hill à Washington, le mardi 18 mai 2021. Le sénateur Bob Menendez, DN.J., est à gauche. (Photo AP/Susan Walsh) (Photo AP/Susan Walsh)

« Je pense que les deux côtés, après avoir connu des hauts et des bas à plusieurs reprises, comprennent les avantages lorsque vous n’êtes pas dans la majorité », a-t-il déclaré à l’époque.

« Cela génère, je pense, à plusieurs reprises une sorte de solution bipartite, et je ne pense pas que ce soit toujours mauvais pour le pays. Nous avons des différences assez importantes sur un certain nombre de choses, mais il y a beaucoup de choses nous le faisons ensemble. »