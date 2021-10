Jim Acosta, Brian Stelter louent Cavuto, Slam Lisa Boothe

CNN Jim Acosta et Brian Stelter immergés sur leur réseau d’information rival lors d’un segment sur CNN Newsroom dimanche, décrivant les stars de Fox News comme « pensez[ing] ils sont dans une sorte de guerre révolutionnaire contre les vaccins », mais louant Neil Cavuto comme « un homme sur une île à Fox News » pour son message sincère encourageant les téléspectateurs à se faire vacciner.

La discussion a eu lieu en réponse à deux clips distincts de Fox News mettant en vedette Cavuto et Lisa Booth.

Cavuto, qui avait été testé positif au Covid, est apparu à distance sur MediaBuzz et a exprimé sa gratitude d’avoir été vacciné, d’autant plus qu’il souffrait de sclérose en plaques, ce qui le rendait immunodéprimé. Cavuto a exhorté les téléspectateurs à mettre la politique de côté et à « s’il vous plaît, faites-vous vacciner » et « pensez à ce qui est bon non seulement pour vous-même mais pour ceux qui vous entourent ».

Boothe avait un point de vue différent. Lors d’une apparition samedi soir sur Unfiltered avec Dan Bongino, elle a déclaré qu’elle n’était pas vaccinée et qu’elle prévoyait de le rester parce qu’elle « doublait comme un majeur géant pour [President] Joe Biden tyrannie. »

Acosta a présenté le clip vidéo de Cavuto, disant que « quelque chose d’extraordinaire s’est produit » sur Fox News cette semaine, « quelque chose que vous n’entendez pas très souvent – ​​l’un de leurs présentateurs qui est immunodéprimé a parlé de l’importance de se faire vacciner contre le Covid.

« Le message de Cavuto fait-il de lui un homme sur une île à Fox News, pensez-vous ? » demanda Acosta.

« Cela fait un peu », a convenu Stelter, notant que Cavuto « avait été un homme sur une île pendant des années, car il n’était jamais tout à fait MAGA, comme beaucoup de ses collègues l’étaient. »

La position de Cavuto, a déclaré Stelter, était « ce qui le rend unique et important chez Fox », et a ajouté qu’il était « bon de voir » qu’il n’avait qu’un cas bénin de Covid. « Il a dit très franchement aux téléspectateurs de la Fox : ‘Arrêtez les morts, arrêtez la souffrance, s’il vous plaît, faites-vous vacciner, s’il vous plaît.' »

Cependant, a poursuivi Stelter, sur le même réseau, Boothe était passé à l’antenne « parlait fièrement » de ne pas être vacciné. «Elle a dit:« Je double le fait d’être non vacciné comme un majeur géant de la tyrannie de Joe Biden en Amérique. Vous savez, certaines de ces stars de la Fox pensent qu’elles sont dans une sorte de guerre révolutionnaire contre les vaccins.

« Et, malheureusement, c’est plus la norme que la déclaration honnête de Neil Cavuto aujourd’hui », a conclu Stelter. « Et donc vous avez vraiment une histoire de deux renards, et malheureusement, l’équipe de Cavuto est en train de perdre, même si heureusement il gagne son combat contre Covid. »

« C’est toujours Red Dawn pour certains de ces gars de Fox », a répondu Acosta.

« Droit! » dit Stelter.

« Mais tant mieux pour Neil Cavuto », a déclaré Acosta. « Soyez comme Neil, dans un monde à fox News, soyez plus comme Neil. »

Regardez la vidéo ci-dessus, via CNN.

