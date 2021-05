Jim Acosta de CNN a qualifié Fox News de “ Bullsh * t Factory ” en direct et c’était PARFAIT ⋆ .

Eh bien, c’était direct.

Il semblerait que ce pays soit à un point de basculement en ce qui concerne la propagande venant de la droite. Les poursuites intentées par Dominion Voting Systems ont mis en danger des milliards de dollars, pas seulement l’argent du réseau, mais aussi l’argent des hôtes spécifiques, Hannity, Tucker, etc. De plus, FOX News a perdu son monopole en ce qui concerne les médias câblés de droite, créant un dynamique dangereuse.

La nature conspiratrice des MAGA crée une concurrence entre les différents réseaux pour comploter les autres afin d’attirer un public qui souhaite désespérément que ses conspirations préférées soient couvertes. Tucker Carlson a l’une des émissions câblées les plus regardées à la télévision et il attaque l’efficacité des vaccinations contre toutes les preuves et la science. Ce n’est pas pour rien, mais c’est aussi au même moment qu’il a abandonné tout effort pour cacher son nationalisme blanc dégoûtant mais dangereux. Tucker n’est qu’un exemple.

Les préoccupations se recoupent donc. Le public veut plus de conspirations de conneries, tandis que la propriété fait désormais face à une plus grande responsabilité dans les salles d’audience. Si Dominion réussit (ce qui semble probable), ce succès ouvrira la porte aux avocats des plaignants de partout pour suivre leur exemple, des sociétés pharmaceutiques aux particuliers. Mais pour l’instant, les théories du complot et les mensonges l’emportent et forment le corps de leur couverture.

Certaines personnes en ont marre, y compris Jim Acosta. Acosta a fait un grand pas en avant dans l’actualité du câble grand public. Nous ne l’avons jamais vu auparavant. Il a appelé FOX pour ses conneries. C’est presque étonnant:

Jim Acosta vient d’appeler Fox News la «fabrique de conneries». https://t.co/a5l2FkxNi6 – Ahmed Baba (@AhmedBaba_) 1er mai 2021

Plutôt que de faire rire tout le monde, nous suggérons que la réponse ne soit rien de plus qu’un signe de gratitude et une préoccupation plus concentrée sur ce qui nous a amenés, lui et lui, à ce niveau. Le pays n’a pas besoin d’être davantage enflammé. D’un autre côté, l’intégration des théories du complot doit cesser. Peut-être que la dérision, associée à de graves litiges (suffisamment pour mettre les entreprises en faillite) est le moyen de la maîtriser.

Quoi qu’il en soit, la réponse a été extrêmement positive:

Pas controversé, pas hyperbolique, simplement la vérité pure et simple et une ancre qui ne voit pas l’intérêt de tergiverser. # FoxNewsBullshitFactory # FoxIsNotNews https://t.co/DgXJqOfEbn – Felicity Gump (@NeverAHandmaid) 2 mai 2021

C’est @Acosta qui l’appelle comme ça. # vérité #foxnewsbullshitfactory https://t.co/kM6iQUEDPK – Trudi Keck (@HappyLALife) 2 mai 2021

Ce n’est pas tout à fait juste, une usine à conneries est au moins utile dans l’agriculture. https://t.co/LVQLAGH46U – Schooley (@Rschooley) 2 mai 2021

@Acosta doit être protégé à tout prix #JimAcosta #FoxNews https://t.co/ttrslGQfcj – ÉDÏŤH (@ Nica9japrincess) 2 mai 2021

Je souhaite que ce message parvienne aux personnes qui ont réellement besoin de le voir https://t.co/g55JA8ZKjb – Halfwink (@Halfwink) 2 mai 2021

Acosta appelle FOX News la «fabrique de conneries»… en direct à la télévision. C’est vraiment génial? https://t.co/eklmCgqhXs – Busted Flush (@Mikebattuello) 2 mai 2021

Soyez toujours mon putain de cœur, Jim Acosta vient d’appeler Fox News «l’usine de conneries» à la télé en direct. ❤️❤️❤️ https://t.co/NJbbbStKeZ – Holly Figueroa O’Reilly (@AynRandPaulRyan) 1er mai 2021

Le petit “birdseye” de Carlson va être tout un tucker maintenant. https://t.co/7GZu1k0kpC – Cidre clair (@TheClearCider) 2 mai 2021

Particulièrement une proposition pour @Acosta d’appeler cela B *** S *** (sans bip, d’ailleurs) puisque Fox News amplifiait délibérément l’histoire inventée suggérant que Biden limiterait la consommation de bœuf. Si les mensonges n’ont pas de pénalité, ils empireront, car les téléspectateurs l’achètent naïvement. https://t.co/eCdBG7wRGN – (((Howard Forman))) (@thehowie) 1 mai 2021

