Jim Acosta de CNN met en garde ses « amis des médias conservateurs »

Le président Trump et le correspondant de CNN à la Maison Blanche, Jim Acosta, ont eu une querelle de longue date, d’autant plus que Donald Trump a explosé à Acosta lors d’un point de presse en 2018 et l’a fait expulser de l’enceinte de la Maison Blanche, révoquant ainsi son laissez-passer de presse.

Acosta a maintenant averti l’Amérique que les attaques de Donald Trump, non seulement comme celle contre lui personnellement, mais contre les agences de presse nationales qui font simplement leur travail pour rendre compte de son administration, pourraient donner le ton à tous les futurs présidents.

« À nos amis des médias conservateurs, Anderson, je dis ceci, ce n’est pas une garantie que vous puissiez rester au pouvoir pour toujours… Une autre administration pourrait venir leur faire la même chose et leur dire, eh bien, Donald Trump l’a fait. Devinez quoi, nous allons vous le faire aussi. Jim Acosta

Acosta est apparu sur Anderson Cooper 360° de CNN et a déclaré :

Trump a constamment réprimandé les journalistes et les organes de presse s’ils ne faisaient RIEN que le couvrir d’affection et de louanges.

Ainsi, lorsque des médias respectés comme CNN, MSNBC et le New York Times le critiquent lui ou son administration – ce qui fait parfois partie du travail – il joue le rôle de victime, les appelant « l’ennemi du peuple » sur Twitter.

Bien sûr, Trump et ses semblables ont leurs favoris – il n’a pas caché qu’il était un téléspectateur fréquent de Fox News et que les animateurs de Fox Primetime, Sean Hannity, Laura Ingraham et Tucker Carlson, ont craqué pour Trump et ont continuellement poussé ses agendas.

Acosta a publié un nouveau livre, intelligemment intitulé « L’ennemi du peuple : un moment dangereux pour dire la vérité en Amérique » et a déclaré qu’il voulait voir la situation dans son ensemble et demander « est-ce le genre de pays que nous voulons transmettre à la génération suivante ? »

