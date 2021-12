Jim Acosta déchire les hôtes de Fox News à propos de leurs textes du 6 janvier

CNN Jim Acosta a fustigé les hôtes de Fox News samedi à propos des SMS qu’ils ont envoyés à l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche Marc des prés le 6 janvier, demandant à l’ancien président Donald Trump s’adresser à ses partisans au Capitole.

Le point de discorde d’Acosta n’était pas le contenu des messages, mais la façon dont les animateurs ont couvert le 6 janvier après avoir envoyé les textes, affirmant qu’ils avaient menti « à leurs téléspectateurs sur ce qui s’était passé ce jour-là ».

Journaliste du Congrès de Fox News Tchad Pergramme a signalé que les trois hôtes en question — Laura Ingraham, Sean Hannity et Brian Kilmeade – maintenez les messages texte qu’ils ont envoyés pour demander la désescalade au Capitole.

Ingraham a également vivement réprimandé la couverture médiatique de son échange de texte avec Meadows, affirmant : « Bien sûr, les médias du régime essayaient de déformer ce message pour essayer de me traiter de menteur et d’hypocrite qui a sonné l’alarme en privé le 6 janvier, mais [publicly] l’a minimisé.

Mardi, Ingraham a réitéré les informations de Pergram, affirmant que « tant en public qu’en privé, j’ai dit ce que je crois : que la brèche du 6 janvier au Capitole était une chose terrible. Des crimes ont été commis. Elle a ajouté : « Certaines personnes ont été injustement traquées et persécutées, mais ce n’était pas une insurrection. Dire quelque chose de différent est au-delà de la malhonnêteté et cela ignore les faits de ce jour-là. »

Hannity a également déclaré plus tôt cette semaine qu’il avait dit à Meadows « exactement la même chose que je disais en direct à la radio à ce moment-là et à la télévision ce soir-là le 6 janvier et bien au-delà du 6 janvier »,

Acosta a noté que d’autres messages à Meadows ont été examinés par le comité restreint de la Chambre enquêtant sur le 6 janvier, y compris un texte transmis par le représentant. Jim Jordan (R-OH) qui a dit l’ancien vice-président Mike Pence devrait « appeler tous les votes électoraux qu’il juge inconstitutionnels car aucun vote électoral du tout ».

« Il semble nerveux », a déclaré Acosta à propos du comportement de Jordan lors d’une interview à Spectrum News au cours de l’été.

« Ce qui est encore plus dégoûtant, c’est que l’animateur de Fox News Laura Ingraham, Sean Hannity, ils ont été pris en flagrant délit d’agir comme la télévision d’État nord-coréenne, mentant à leurs téléspectateurs sur ce qui s’est passé ce jour-là, couvrant les méfaits d’un dictateur en herbe, blâmant les sympathisants d’Antifa pour le 6 janvier et minimisant la violence dans les jours qui ont suivi », a poursuivi Acosta. « Les gars, vous avez été arrêté sur vos conneries, sur votre trahison. »

Acosta a ensuite diffusé des clips des animateurs parlant du 6 janvier après coup, dans lesquels ils affirmaient que la majorité des manifestants étaient pacifiques.

Acosta a cependant continué à faire l’éloge de Geraldo Rivera — un critique virulent des événements du 6 janvier et Tucker Carlson Spécial « Patriot Purge » – pour avoir confronté Hannity à propos de ses textes et « plaidoyer[ing] avec Hannity pour revenir dans le monde réel.

Geraldo à Sean Hannity : « Je vous prie, Sean, de vous rappeler l’état d’esprit dans lequel vous n’étiez pas lorsque vous avez écrit ce texte le 6 janvier. Et quand Laura l’a fait. Et quand Brian l’a fait. Et quand Don Jr. l’a fait ! » Dan Bongino réagit en reprochant à Geraldo d’avoir « coupé dans le dos » Trump. pic.twitter.com/YSPYfBwAf4 – Justin Baragona (@justinbaragona) 15 décembre 2021

