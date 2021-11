Jim Acosta dit que comparer le GOP à un cirque est une insulte aux clowns

Jim Acosta s’est fait un nom pendant la présidence Trump en posant fréquemment des questions difficiles à l’ancien président et à ses collaborateurs. Le journaliste de CNN s’est tellement mis dans la peau de Trump que l’administration a tenté de lui interdire les conférences de presse.

WASHINGTON, DC – 16 NOVEMBRE: Jim Acosta, correspondant en chef de CNN à la Maison Blanche, revient à la Maison Blanche après que le juge fédéral Timothy J. Kelly a ordonné à la Maison Blanche de rétablir son laissez-passer de presse le 16 novembre 2018 à Washington, DC. CNN a déposé une plainte contre la Maison Blanche après la révocation du laissez-passer de presse d’Acosta après un différend impliquant une conférence de presse la semaine dernière. (Photo par Alex Wong/.)

Désormais, Acosta publie chaque semaine des éditoriaux cinglants qui deviennent fréquemment viraux. Samedi, sa cible était le GOP et sa polémique non-stop.

L’hôte a commencé: «Bienvenue au caucus du spectacle monstre du Parti républicain Trump, domicile de Paul Gosar (R-AZ) qui a récemment été censuré pour avoir publié un anime photoshopé violent le montrant attaquant d’éminents démocrates. Et bien sûr, il y a Marjorie Taylor Greene (R-GA) qui a été déchue de ses fonctions de comité en partie à cause de ses déclarations racistes et antisémites passées.

Acosta a poursuivi: «Le caucus du freak show sait que l’actuel chef du parti à la Chambre, Kevin McCarthy, ne va pas leur faire obstacle. McCarthy est passé de blâmer Trump pour le 6 janvier à se plaindre que Trump aurait dû recevoir un prix Nobel de la paix. »

Un expert de l’industrie du cirque m’a récemment contacté et m’a exhorté à ne pas comparer Trump et sa tournée de retour aux clowns du cirque… car c’est une insulte aux clowns. Je suis d’accord. https://t.co/nojSjTjGGz – Jim Acosta (@Acosta) 10 juillet 2021

L’animateur a conclu: «La leçon apprise pour Green et le reste du caucus du freak show, l’apaisement est toujours interprété comme une faiblesse. Et dans le freak show caucus, la loyauté ne coule que dans une direction, pas vers le leader républicain, plutôt vers le cher leader, ce qui signifie plus de haine, plus de fanatisme, plus de glorification de la violence et plus d’apaisement.

Voir également



Regardez un extrait du segment ci-dessous, avec l’aimable autorisation de CNN :

Acosta : Bienvenue au Trump Republican Freakshow Caucus. Le Freakshow Caucus sait que Kevin McCarthy ne va pas leur faire obstacle. McCarthy est passé de blâmer Trump pour le 6 janvier à se plaindre que Trump aurait dû recevoir un prix Nobel de la paix pic.twitter.com/tyA6XozihX – Acyn (@Acyn) 27 novembre 2021