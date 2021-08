Jim Acosta établit un nouveau creux avec la dernière attaque de Ron DeSantis – RedState ⋆ .

in

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis est en tête de la liste des ennemis publics de tous les démocrates, et c’est certainement vrai pour tous ceux qui travaillent pour CNN. Jim Acosta, qui a été rétrogradé au rang d’hôte du week-end après la présidence Trump, a pris ses photos aujourd’hui. Ce faisant, il a réussi à mettre une nouvelle barre pour grincer des dents.

Dans une scène rappelant l’épisode classique de «Seinfeld» où George répond à un collègue en lui disant que «le magasin de jerk a appelé et ils vous manquent», Acosta a laissé tomber la brûlure la plus malade de son arsenal – appelant les variantes COVID le “Variante DeSantis.”

Mort sur la suggestion de @Acosta de nommer la variante Delta #DeSantisVariant et toutes les futures variantes après les gouverneurs du GOP faisant la promotion de Covid-19 en interdisant les masques. https://t.co/1NEH6kv5ta – Shanlon Wu (@shanlonwu) 8 août 2021

“Peut-être qu’il est temps de commencer à nommer ces nouvelles variantes qui pourraient sortir après eux”, a déclaré Acosta, se référant aux politiciens du GOP. « Au lieu de la variante delta, pourquoi ne pas l’appeler la variante DeSantis ? “Nous pouvons vendre des koozies à la bière qui disent” Ne faites pas la Floride mon Fauci “et utiliser l’argent pour payer tous les funérailles dans les jours à venir”, a-t-il ajouté.

Il y a même un hashtag pour célébrer la force d’esprit mise en avant par Acosta. La douzaine de personnes qui regardent son émission seront ravies, et en parlant de regarder son émission, si vous voulez regarder la vidéo elle-même, vous pouvez aller sur le site Web de CNN et la voir. Oui, ils étaient en fait assez fiers de ce moment pour le faire connaître davantage. Mais vraiment, cela ressemble-t-il à quelque chose que vous voulez faire ?

Quoi qu’il en soit, puisque nous essayons de faire des analyses ici à RedState, je ferai de mon mieux pour prendre cette idiotie assez au sérieux assez longtemps pour en offrir.

La Floride est actuellement au 25e rang des décès par COVID par habitant. Si le point d’Acosta est que certains gouverneurs ont présidé à un nombre important de morts, il devrait peut-être commencer par critiquer Andrew Cuomo, Phil Murphy, Charlie Baker ou l’un des autres gouverneurs qui ont fait un travail objectivement pire. Ou est-ce l’affirmation selon laquelle aucune de ces personnes n’a fait de politique ? Parce que ce serait ridicule.

D’ailleurs, l’idée que c’est faire de la politique pour préserver la liberté individuelle est probablement l’une des choses les plus anti-américaines que j’aie jamais entendues sortir de la bouche d’un prétendu journaliste. DeSantis a fait un excellent travail en équilibrant une atténuation efficace (c’est-à-dire en distribuant le vaccin aux plus vulnérables) avec la protection des droits des personnes dans son état. Cela ne cesse pas d’être une préoccupation pertinente simplement parce que le gouvernement dit qu’il y a une urgence.

Mais comme tant d’habitants du périphérique, Acosta est certain qu’aucune répression des droits individuels n’affectera jamais sa vie personnelle. Ainsi, il est à l’aise de passer à la télévision nationale et de laisser les gouverneurs agir comme des dictateurs. Il aura toujours son gros chèque et ses cocktails en fin de journée. Bien sûr, supposer qu’Acosta est invité à des fêtes peut être trop présomptueux.

Ce qui manque vraiment ici, c’est une base pour l’hystérie d’Acosta en premier lieu, cependant. La Floride est un état de plus de 21 millions d’habitants. À l’heure actuelle, ils font en moyenne 88 décès COVID par jour à ce qui semble être le pic de leur vague Delta. C’est loin de tout ce qui a été vu pendant la vague Alpha. Étant donné que zéro COVID n’est pas un objectif réaliste, la question est : les vagues peuvent-elles être gérées avec des traitements et des vaccins ? Jusqu’à présent, la réponse semble être oui.

Je soupçonne également que, tout comme l’été dernier lorsque la Floride a connu un pic, d’autres régions du pays verront des pics en automne/hiver. En d’autres termes, Acosta augmente le football partisan beaucoup trop tôt ici. Le COVID est clairement une maladie cyclique, et il se propage dans différentes parties du monde à différents moments de l’année.

Au-delà de cela, Acosta n’est tout simplement pas très bon dans son travail. Il n’y a rien d’intelligent dans la façon dont il mène ses attaques partisanes. Où est la créativité ? Jurer à l’antenne et raconter des blagues qui feraient rougir un enfant de huit ans ne brossent pas exactement l’image d’un talent de premier plan. Est-ce le meilleur que CNN puisse faire ?

Je ne sais pas, mais ce que je sais, c’est que regarder DeSantis faire exploser des têtes en 2024 vaudra le prix d’entrée.