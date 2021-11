Jim Acosta plaisante sur l’interdiction par CPAC des personnages de Sesame Street

CNN Jim Acosta a plaisanté dimanche à propos de CPAC interdisant à plusieurs personnages de Sesame Street d’assister à l’événement conservateur en 2022, en raison de leur encouragement public à se faire vacciner contre Covid-19.

CPAC a tweeté mercredi une image d’affiche annonçant que Big Bird, Bert et Ernie ne sont tous « pas invités » à l’événement. Elmo a également été banni dans un tweet précédent.

« Je souhaite que nous inventions cela », a déclaré Acosta. « Ce n’est pas l’oignon. »

Plusieurs personnalités de droite ont été bouleversées par un tweet de Big Bird encourageant 5 à 11 enfants à se faire vacciner contre le Covid, certains accusant Sesame Street de « propagande ». Certains personnages ont également fait la promotion du vaccin via une vidéo PSA et des publications sur les réseaux sociaux.

Acosta a poursuivi en plaisantant : « Quand je suis allé à CPAC, ça ne s’est pas bien passé non plus, et je ne suis pas un personnage de Sesame Street, malgré ce que certains pourraient penser. »

Analyste politique senior de CNN Kirsten Pouvoirs puis a critiqué cette décision en déclarant: « C’est ce qui excite les électeurs que vous ayez à subir des tests de pureté tels que vous les utilisez pour des marionnettes, c’est simplement de l’amener à un nouveau niveau. »

Elle a ajouté: « Cela peut sembler drôle, à part le fait que les gens meurent parce qu’ils écoutent ce genre de choses que les gens pensent que se faire vacciner n’est pas bon pour eux ou n’est pas nécessaire. »

Acosta a fait remarquer qu’« il y avait un certain niveau de pêche à la traîne qui a toujours existé dans les CPAC », mais ces derniers développements étaient « tellement bizarres ».

Il a ensuite demandé à l’ancien rédacteur en chef de Fox News Digital Politics Chris Stirewalt sur la façon dont les événements de CPAC ont changé au fil des ans, ce à quoi Stirewalt a répondu que « ce n’est plus un endroit pour les idées ».

« Eh bien, c’est vraiment Oscar le Grouch de leur part d’interdire Big Bird », a ensuite déclaré Acosta.

Regardez ci-dessus, via Fox News.

