Jim Acosta réagit à la décision de non-vote de Joe Manchin

CNN Jim Acosta et commentateur politique Marguerite Hoover discuté dimanche Sen. Joe Manchin‘s annonce qu’il voterait « non » sur le Build Back Better Act, à la suite d’une interview par Charlamagne tha Dieu dans lequel il a demandé si Biden ou Manchin était le « vrai président ».

Acosta a fait référence à Charlamagne dans l’interview tendue de God’s Comedy Central avec le vice-président Kamala Harris, qui a eu lieu avant l’annonce de Manchin.

« Peut-être que nous l’appellerons Charlamagne le prophète parce qu’il a en quelque sorte appelé cette chose », a déclaré Acosta.

Hoover a répondu: « Ce qu’il soulignait, cependant, et ce qu’elle était naturellement sur la défensive, c’est qu’aux yeux du public, Joe Biden a été absent des négociations. »

Hoover a ensuite fait référence à son travail dans le George W. Bush administration, en disant : « Quand vous êtes un président qui veut quelque chose sur le plan législatif, vous prenez la route et vous ralliez le peuple américain à votre cause. »

« Et Joe Biden n’a pas fait ça », a-t-elle poursuivi. « Alors les gens se demandent où il est. Et c’est pourquoi je pense, regarde, si tu [want] une réalisation législative emblématique, vous devez être capable de faire des choses et de démontrer que vous êtes investi. Le public ne le voit pas.

Acosta est ensuite intervenu, affirmant que Manchin avait « induit en erreur beaucoup de gens dans son parti pendant de très nombreux mois ».

« Oui, il peut représenter un État MAGA maintenant et ainsi de suite, mais tout le monde en Virginie-Occidentale n’a pas de péniche », a ajouté Acosta, faisant référence à la résidence amarrée de Manchin à DC.

