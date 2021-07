Jim Belushi partage des réflexions franches sur les raisons pour lesquelles il a été licencié de Saturday Night Live

in

Avant que Jim Belushi ne joue dans la sitcom Selon Jim, il était membre de la distribution et scénariste de Saturday Night Live pendant 33 épisodes entre 1983 et 1985. Il a suivi les traces de son frère John, car John Belushi était l’un des membres originaux de la distribution de SNL. . Dans une récente interview avec Vulture, Belushi a réfléchi à son temps dans la série de longue date. Alors que son frère était un acteur d’origine, Belushi a été le premier acteur à être licencié puis réembauché, et le comédien explique pourquoi: