Jim Bob Duggar, ancien élève de « Counting On », annonce sa candidature au Sénat de l’Arkansas

L’ancienne star de télé-réalité de TLC, Jim Bob Duggar, a annoncé vendredi qu’il avait l’intention de se présenter au Sénat de l’État de l’Arkansas. Avant ses jours sur 19 Kids and Counting, Duggar a siégé à la Chambre des représentants de l’Arkansas de 1998 à 2002. Duggar a fait l’annonce sur la page Facebook officielle de la famille.

« Je suis honoré d’annoncer ma candidature pour le district 7 du Sénat de l’État de l’Arkansas », a écrit Duggar dans un communiqué. « Le nord-ouest de l’Arkansas est ma maison de toujours. C’est là que ma femme, Michelle et moi avons élevé nos 20 enfants. C’est là que nous avons développé nos petites entreprises. C’est là que nous avons construit une vie centrée sur notre foi, notre famille et nos amis . Notre famille a été bénie par Dieu de tant de manières. Nous avons trouvé que son amour et sa bonté sont notre source de force dans nos moments les plus joyeux et nos moments les plus sombres. Il est important pour nous de redonner et d’aider les autres dans de toutes les manières possibles. » Duggar a poursuivi, affirmant qu’il se sentait rappelé dans la sphère politique parce que « c’est une période sans précédent dans notre pays ».

« Les principes fondamentaux qui ont fait la grandeur de notre nation sont menacés comme jamais auparavant », a conclu Duggar. « Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d’une voix audacieuse qui soit pro-famille, pro-entreprise, pro-armes à feu et pro-vie. Il est temps pour les conservateurs d’exiger un leadership courageux qui donne la priorité aux familles, aux emplois et à nos libertés constitutionnelles de l’Arkansas. J’ai hâte d’être votre voix au Sénat de l’État de l’Arkansas. »

La décision du père de 20 enfants de solliciter une fonction publique est une surprise compte tenu des problèmes juridiques entourant actuellement son fils aîné, Josh Duggar. L’ancienne star de 19 Kids and Counting a été arrêtée par des shérifs de l’Arkansas le 28 avril, sans aucun mot sur la cause de l’arrestation à l’époque. Le lendemain, il a été transféré sous la garde des US Marshals et formellement accusé de possession de pornographie juvénile. Duggar a plaidé « non coupable » aux accusations et est resté en détention jusqu’à une audience de cautionnement.

Duggar a depuis été libéré sous caution et reste chez un ami de la famille. Il lui est interdit d’avoir des contacts avec des mineurs, autres que ses propres enfants. Le père de six enfants serait autorisé à avoir des « contacts illimités » avec ses enfants, cependant, sa femme – qui est actuellement enceinte du septième enfant du couple – doit être présente pour les visites. Son procès doit s’ouvrir en novembre.