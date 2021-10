Jim Bob Duggar annonce sa candidature au Sénat de l’État de l’Arkansas

Jim Bob Duggar a annoncé vendredi sa candidature au Sénat de l’État de l’Arkansas.

La star de « 19 Kids and Counting » est candidate pour le district 7 du Sénat de l’État de l’Arkansas, selon l’annonce faite sur la page Facebook de Duggar.

Jim Bob Duggar annonce qu’il est candidat au Sénat de l’État de l’Arkansas. (Photo de Peter Kramer/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via . via .)

« Je suis honoré d’annoncer ma candidature pour le district 7 du Sénat de l’État de l’Arkansas. Le nord-ouest de l’Arkansas est ma maison de toujours », a déclaré Duggar dans un communiqué.

« C’est là que ma femme Michelle et moi avons élevé nos 20 enfants. C’est là que nous avons développé nos petites entreprises. C’est là que nous avons construit une vie centrée sur notre foi, notre famille et nos amis. Notre famille a été bénie par Dieu en Nous avons trouvé que son amour et sa bonté étaient notre source de force dans nos occasions les plus joyeuses comme dans nos moments les plus sombres. Il est important pour nous de redonner et d’aider les autres de toutes les manières possibles.

LE JUGE REFUSE DE SUPPRIMER LES PREUVES VIDÉO DANS L’AFFAIRE JOSH DUGGAR

Duggar pense que les « principes fondamentaux » qui rendent les États-Unis » grands » sont » menacés comme jamais auparavant « .

« Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d’une voix audacieuse qui soit pro-famille, pro-business, pro-armes à feu et pro-vie », a ajouté Duggar. « Il est temps pour les conservateurs d’exiger un leadership courageux qui donne la priorité aux familles de l’Arkansas, aux emplois et à nos libertés constitutionnelles. J’ai hâte d’être votre voix au Sénat de l’État de l’Arkansas. »

Duggar a déjà servi quatre ans à la Chambre des représentants de l’Arkansas avant que Bill Pritchard ne le batte aux élections de 2002.

Jim Bob Duggar et sa famille sont devenus célèbres après être apparus dans l’émission de téléréalité de TLC « 19 Kids and Counting ». (Photo de D Dipasupil/. pour plus)

L’annonce de la candidature de Duggar intervient après que son fils, Josh Duggar, a été arrêté et inculpé de pédopornographie. Josh, qui est également apparu dans « 19 Kids and Counting » de TLC, a été inculpé en avril de deux chefs d’accusation de téléchargement et de possession de pornographie juvénile.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Josh, 33 ans, risque jusqu’à 20 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 250 000 $ pour chaque chef d’accusation s’il est reconnu coupable.

Le procès devant jury est prévu pour le 30 novembre.

La famille Duggar a été en proie à la controverse. Plus récemment, Josh Duggar a été arrêté et inculpé de deux chefs de téléchargement et de possession de pornographie juvénile. (Service de police du comté de Washington)

Jim Bob Duggar a publié une déclaration concernant la situation juridique de son fils à l’époque, affirmant que lui et sa femme « continueraient à prier » pour Josh et sa famille.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous apprécions vos prières continues pour notre famille en ce moment. Les accusations portées contre Joshua aujourd’hui sont très graves », indique le communiqué.

« C’est notre prière pour que la vérité, quelle qu’elle soit, soit révélée et que tout cela soit résolu en temps opportun. Nous aimons Josh et Anna et continuons de prier pour leur famille. »

L’Associated Press a contribué à ce rapport.