Jim Bob Duggar se présente au Sénat de l’État de l’Arkansas au milieu de l’affaire porno de Josh

Jim Bob Duggar poursuit une carrière en politique.

L’ancien de 19 Kids and Counting a annoncé qu’il se présenterait pour le district 7 du Sénat de l’État de l’Arkansas le vendredi 29 octobre, écrivant sur le profil Facebook de la famille qu’ils étaient « ravis de partager cette grande annonce avec vous !

Dans la déclaration officielle de Jim Bob, la star de télé-réalité a déclaré en partie qu’il n’était plus convaincu qu' »il est important pour nous de redonner et d’aider les autres de toutes les manières possibles ».

« Maintenant plus que jamais, nous avons besoin d’une voix audacieuse qui soit pro-famille, pro-business, pro-armes à feu et pro-vie », a poursuivi le père de 20 enfants de 56 ans. « Il est temps que les conservateurs exigent un leadership courageux qui donne la priorité aux familles de l’Arkansas, aux emplois et à nos libertés constitutionnelles. J’ai hâte d’être votre voix au Sénat de l’État de l’Arkansas. »

Jim Bob a déjà siégé à la Chambre des représentants de l’Arkansas pendant quatre ans avant de perdre aux élections de 2002 contre Bill Pritchard.