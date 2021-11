Jim Bob et Michelle Duggar s’expriment après que Josh Duggar et sa femme Anna ont accueilli le bébé n° 7 avant le procès de pédopornographie

Jim Bob et Michelle Duggar sont ravis de la naissance de leur 22e petit-enfant. Le fils du couple, Josh Duggar, et sa femme, Anna Duggar, ont récemment accueilli leur septième enfant, leur fille, Madyson Lily Duggar. Dans une déclaration à Us Weekly à la suite de l’annonce d’Anna, la matriarche et patriarche de la famille Duggar et Counting On tars ont déclaré qu’ils « sont toujours ravis d’accueillir un autre petit-enfant ». Ils ont ajouté que leurs petits-enfants « sont chacun un magnifique trésor du Seigneur ».

Little Madyson, qui est arrivé le 23 octobre pesant 7 livres, 9 onces et mesurant 20 pouces, est le septième enfant de Josh et de sa femme, rejoignant les frères et sœurs plus âgés – Mackynzie Renée, 12 ans, Michael James, 10 ans, Marcus Anthony, 8 ans, Meredith Grace , 6 ans, Mason Garrett, 4 ans, et Maryella Hope, qui aura 2 ans ce mois-ci. Anna a annoncé mardi – quelques jours seulement avant que son mari ne comparaisse devant le tribunal pour la conférence préparatoire au procès avant son procès pour pédopornographie le 30 novembre – que la petite est arrivée le mois dernier. Elle a fait l’annonce avec une adorable photo de son nouveau-né endormi sur Instagram, sous-titrant l’instantané, « rencontrez la petite Madyson Lily Duggar! »

Anna et Duggar, qui se sont mariés en 2008, ont annoncé en avril qu’ils attendaient leur septième enfant ensemble. Ils ont fait l’annonce avec une vidéo de la révélation du genre, annonçant aux fans: « C’est une FILLE !!!!! Nous sommes ravis d’annoncer que bébé sept est en route et nous avons hâte de la tenir dans nos bras cet automne ! »

Une semaine après l’annonce de la grossesse, Duggar a été arrêtée pour un chef de réception de pornographie juvénile et un chef de possession de pornographie juvénile. Un communiqué du bureau du procureur américain du district ouest de l’Arkansas a déclaré que Duggar « aurait utilisé Internet pour télécharger du matériel pédopornographique ». Le communiqué indique que « Duggar aurait possédé ce matériel, dont certains décrivent des abus sexuels sur des enfants de moins de 12 ans, en mai 2019 ». Duggar a par la suite plaidé non coupable et a été libéré sous caution une semaine après son arrestation à condition qu’il soit surveillé par GPS tout en restant avec des amis de la famille Lacount et Maria Reber. Il n’est pas non plus autorisé à avoir des contacts avec des mineurs, y compris ses nièces et neveux.

À la suite de l’arrestation de Duggar, TLC a annoncé l’annulation de Counting On, affirmant que « TLC estime qu’il est important de donner à la famille Duggar la possibilité de régler sa situation en privé ». Le procès de Duggar doit commencer le 30 novembre. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 40 ans de prison.