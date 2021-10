Jim Boylen, ancien entraîneur de la NBA : « Russell Westbrook devrait être un remplaçant chez les Lakers »

Ancien entraîneur NBA des Chicago Bulls, Jim Boylen, est réapparu sur les lieux récemment en raison de déclarations sur la situation de Russell Westbrook aux Lakers de Los Angeles. Sur NBA TV, Boylen a expliqué que le MVP 2017 devrait sortir du banc pour s’améliorer à la fois lui-même et le reste de ses coéquipiers.

« Et si Russell Westbrook sortait du banc? Être remplaçant l’aiderait, alors il ferait équipe avec un joueur de niveau inférieur, et il pourrait améliorer le jeu de plusieurs de ses coéquipiers. C’est un grand joueur, dur comme des clous. Mais votre prise de décision doit s’améliorer le plus rapidement possible. »

Russell Westbrook a atteint 7 000 rebonds en carrière ce soir, rejoignant Oscar Robertson, Jason Kidd et LeBron James en tant que seuls joueurs avec au moins 7 000 rebonds et 7 000 passes décisives. pic.twitter.com/Nu1dGUktzS – Histoire de la NBA (@NBAHistory) 28 octobre 2021