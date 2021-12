Jim Carrey étonne le boulanger britannique avec amour pour le gâteau Grinch géant | Royaume-Uni | Des nouvelles

L’acteur hollywoodien a endossé le rôle du personnage emblématique du Dr Seuss dans le film de Ron Howard de 2000, How the Grinch Stole Christmas. L’adaptation en direct a été l’une des préférées des fans pendant la saison des fêtes. Et maintenant, pour célébrer la performance emblématique de Carrey, Lara Mason, de Cake Anything avec Lara Mason, a fait un gâteau géant incroyablement précis du gâteau populaire.

Après avoir partagé ses compétences sur les réseaux sociaux, le gâteau réaliste a été salué par Carrey lui-même.

L’acteur s’est adressé à Twitter et a écrit : « Mon objectif ultime n’est pas seulement d’être admiré par mes fans, mais d’être mangé par eux.

« Je me demande si elle fait un ange food Ace Ventura ? ;^} »

Mme Mason, de Brownhills dans les West Midlands, a déclaré que c’était un « rêve absolu devenu réalité » d’avoir une réponse de l’un de ses acteurs préférés.

Elle a déclaré: « Le Grinch est mon film de Noël préféré de tous les temps, c’est pourquoi je l’ai choisi comme muse. »

Elle a ensuite révélé: « Il m’a également lancé le défi de faire d’Ace Ventura le prochain et je ne peux pas refuser un bon défi. »

La talentueuse pâtissière a expliqué à la BBC comment la sculpture était soutenue par une « flamme interne compliquée » créée par elle-même et son mari, Nick.

Elle a dit qu’après la fabrication du cadre, des tranches de gâteau ont été empilées sur le dessus, sculptées et recouvertes de ganache au chocolat.

Mme Mason a poursuivi: « Chaque fois que j’ai une commande, je prépare beaucoup plus de gâteaux et de glaçage que nécessaire au cas où quelque chose ne va pas, donc tout le gâteau utilisé pour cela était de la ferraille. »

Lorsque le gâteau sera finalement retiré de l’exposition, il sera donné aux oiseaux.

Le Grinch raconte l’histoire d’un grincheux cynique qui devient de plus en plus agacé par la joie de vivre toujours croissante qui envahit le village de Whoville.

Alors, il fait équipe avec son chien, Max, pour ruiner l’esprit de fête en détruisant Noël.

Le livre du Dr Seuss a été publié par Random House en 1957 et critique la commercialisation de Noël et de la saison des vacances.

Le livre a été adapté à plusieurs reprises, d’abord comme un film d’animation télévisé de 1966 narré par Boris Karloff.

À ce jour, Carrey est le seul acteur à jouer le personnage du Dr Seuss dans un film d’action réelle.

Benedict Cumberbatch a endossé le rôle dans une adaptation animée du livre pour enfants en 2018.

Il y a également eu une adaptation musicale en 2007.