Jim Corbett : de chasseur légendaire à écologiste de renom

Il était le seul Européen à voir ces lumières divines.

Par le professeur Ajay Singh Rawat

Jim Corbett était une âme très évoluée, comme en témoignent les lumières divines dont il a été témoin dans le temple Purnagiri, maintenant dans le district de Champawat. À propos du caractère sacré de ce sanctuaire sacré, Jim Corbett, le légendaire chasseur et écologiste, avait mentionné à son ami feu le professeur GS Mishra, vice-chancelier de l’Université de Lucknow. L’événement qui s’est produit dans l’obscurité totale a eu un grand impact sur lui. Plus tard, le prêtre du sanctuaire lui a dit que des personnes très pieuses étaient témoins de ces lumières qu’il avait vues en 1929 sur la colline sacrée de Purnagiri alors qu’elles étaient en mission sainte de soulager les villageois du fléau du mangeur d’hommes de Tall Desh. Il était le seul Européen à voir ces lumières divines.

C’est dans l’actuel district de Champawat vers la frontière népalaise. À propos des lumières que Jim Corbett a mentionnées. La journée avait été chaude et nous avions parcouru environ 16 milles depuis notre débarquement à Tanakpur. J’étais confortablement fatigué et je fumais une cigarette après le dîner, lorsque sur la colline de l’autre côté de la rivière, j’ai soudainement vu trois lumières apparaître. J’en conclus que le vent soufflant dans la gorge avait attisé en flammes les braises fumantes dans du bois mort. Alors que je regardais paresseusement ces feux, deux autres sont apparus un peu au-dessus d’eux. L’un de ces deux nouveaux feux s’est déplacé lentement vers le bas et s’est fondu dans le feu central des trois d’origine. Je réalisai maintenant que ce que j’avais supposé être des feux n’étaient pas des feux mais des lumières, toutes d’une taille uniforme d’environ deux pieds de diamètre, brûlant régulièrement sans scintillement ni trace de fumée. Puis d’autres lumières sont apparues, certaines à gauche et d’autres plus haut sur la colline. Selon la tradition locale, Purnagiri est symbolisé comme une montagne de toutes les bonnes actions qui rachètent ses fidèles du cycle des naissances et des renaissances.

Mis à part l’aspect spirituel de Jim Corbett, son sens de l’humour a été négligé par ses biographes. Jim en a amplement témoigné dans toutes ses œuvres. Dans son « Léopard mangeur d’hommes de Rudraprayag », Corbett raconte l’incident où il a été forcé de passer la nuit sur un pin et lorsqu’un coup de vent soudain a frappé l’arbre. “Le vent était si fort que mes talons et ma tête ont changé leur position relative avec le pays de Garhwal.” Dans son livre My India, il décrit un commis à la solde : « Comme un hindou jovial qui était aussi large que long et qui respirait la bonne humeur et la sueur dans des proportions égales. Dans le même livre est racontée l’histoire de Narwa qui a été gravement mutilé par un tigre et que Corbett avait sauvé en l’admettant à l’hôpital sous les soins d’un jeune médecin inexpérimenté. Corbett écrit : « Lorsqu’il a entrepris le travail, il l’a fait à fond, et bon nombre des longues cicatrices sur sa poitrine et son dos que Narwa portera jusqu’au ghat brûlant n’ont pas été faites par le tigre mais par la lancette du médecin, qu’il a utilisée très librement.”

(L’auteur est un mélange judicieux d’universitaire et d’activiste. Il est un pionnier dans le domaine de l’histoire forestière et a été le premier président asiatique de la division d’histoire forestière de l’Union internationale des organisations de recherches forestières, Vienne de 1995 à 2005 Il a reçu trois bourses nationales et le prix international, l’Ordre de l’Arche d’Or aux Pays-Bas. En tant qu’activiste, il est connu sous le nom de One Man Army et s’est battu seul avec ses propres finances contre la mafia des constructeurs, la mafia du bois et les braconniers. pour sauver l’Himalaya. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

