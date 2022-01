Jim Corsi, ancien lanceur de la MLB, annonce une maladie en phase terminale

L’ancien lanceur de relève de la MLB, Jim Sorgi, est aux prises avec une maladie en phase terminale. L’homme de 60 ans a récemment déclaré à WBZ-TV qu’il souffrait d’un cancer du foie et du côlon de stade IV et qu’il n’avait pas longtemps à vivre. Corsi a déclaré qu’il avait fait la paix avec le fait qu’il allait probablement mourir bientôt.

« Je suis en paix. Je sais que si je meurs, j’irai dans un meilleur endroit », a déclaré Corsi, par PEOPLE. « C’est la chose n°1. Je suis désolé pour tous ceux que je laisserai derrière moi. » Corsi a également déclaré qu’il aurait dû subir une coloscopie il y a des années, car cela l’aurait aidé à éviter la propagation du cancer. « J’ai fait une erreur quand j’étais plus jeune. Ne pas subir de coloscopie. J’aurais dû le faire », a révélé Corsi. « Si vous êtes là-bas, n’attendez pas. Ne soyez pas stupide. J’étais un athlète professionnel. »

Selon Chad Finn du Boston Globe, l’interview a été réalisée en novembre et la santé de Corsi s’est détériorée depuis. La bonne nouvelle est que Corsi a pu accompagner sa fille dans l’allée en octobre, comme l’a mentionné CBS Sports. De plus, l’interview s’est terminée cette semaine afin que la famille Corsi puisse la voir.

Corsi a commencé sa carrière en MLB avec les Oakland Athletics en 1988 et a été avec l’équipe pendant deux saisons. Il a ensuite lancé pour les Astros de Houston en 1991 avant de retourner à Oakland en 1992. Corsi a rejoint les Marlins de Floride en 1993, puis est revenu aux A’s en 1995. En 1997, Corsi est devenu membre des Red Sox de Boston et a terminé sa carrière avec les Orioles de Baltimore en 1999. Au cours de sa carrière en MLB, Corsi a affiché un dossier de 22-24 avec une MPM de 3,25 et 290 retraits au bâton. Il a remporté une Série mondiale lorsqu’il était avec les A en 1989.

« Tout le monde est là pour vous. C’est tout ce à quoi j’ai pensé, c’est vous », a déclaré l’ancien coéquipier de Corsi Dennis Eckersley dans l’interview. « Vous avez la famille la plus merveilleuse du monde. Vous avez été doué avec cette famille. Nous sommes tous là pour vous. Et nous vous aimons. Nous vous aimons. » Après le baseball, Corsi est devenu analyste de studio pour la couverture des Red Sox de Boston sur le New England Sports Network et UPN 38 de 2002 à 2005.