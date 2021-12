Jim Cramer de CNBC jaillit de l’économie comme « la plus forte … que j’aie jamais vue »: « Une merveille à voir »

Les gros titres des médias le 9 décembre

Dans les médias d’aujourd’hui, le New York Times s’enflamme pour un titre disant que l’arbre de Noël de Fox News « prend feu », les médias sociaux s’amusent avec l’invitation d’Hillary Clinton à la leçon « MasterClass », et USA Today se moque de demander si les mathématiques sont racistes .

L’animateur de CNBC, Jim Cramer, a approuvé sans réserve l’état actuel de l’économie, prédisant des perspectives ensoleillées pour 2022.

« Pour moi, nous avons peut-être l’économie la plus forte que j’aie jamais vue », a déclaré Cramer aux téléspectateurs jeudi lors de son Investment Club Talk. « Avez-vous vu ce chiffre ce matin, ce chiffre du chômage ? C’est le meilleur depuis 60 ans ! Le meilleur depuis 69 ! »

CNN FAIT SORTIR LES PRIX DU GAZ EN CHUTE À 3 :35 $ LE GALLON : « UN GROS SOULAGEMENT ÉCONOMIQUE POUR DES MILLIONS »

« Nous avons tous repéré les panneaux » Help Wanted « , les pénuries de logements et d’appartements, l’énorme demande de biens et de services – une merveille à voir », a déclaré Cramer. « Oh, les gens ont confiance en leur travail. Je dis fantastique. Et la capacité [they] peuvent en obtenir de meilleurs s’ils le souhaitent. Ils dépensent plus que je n’ai jamais vu, mais ils le font avec de l’argent, pas avec du crédit. Ils le font à la manière d’un Roaring Twenty ! »

Cramer a ensuite défendu le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, pour avoir augmenté les taux d’intérêt afin de s’assurer que « nous avons un peu d’inflation mais pas trop » et a frappé « les médias et les gestionnaires de fonds » pour avoir lancé un « récit basé sur la peur à chaque fois que Powell parle ».

« Nous envisageons toujours la hausse des coûts associés aux retards dans les ports, aux pénuries de chauffeurs de camion et, bien sûr, aux maladies liées au COVID. Le fait que nous n’ayons qu’un seul type d’inflation, cependant, est une excellente nouvelle, et cela rendra Powell’s travail plus facile et devrait espacer les hausses de taux afin qu’elles soient acceptables, afin qu’elles ne nuisent pas à notre portefeuille », a déclaré Cramer aux téléspectateurs.

UN CONTRIBUTEUR DU NYT DIT QUE LA PANIQUE DE L’INFLATION EST « ENTRAINÉE PAR DES GENS RICHES RENVERSANT LEUR S — » SUR DES ACTIFS DÉVALORISÉS

Il a également suggéré aux téléspectateurs de s’attendre à « s’attendre » à des baisses du marché sur plusieurs jours chaque fois qu’une nouvelle variante de COVID apparaît comme « un risque acceptable ».

« J’ai confiance en la science, la science de nos grandes sociétés pharmaceutiques, et elles ne nous ont pas laissé tomber du tout. Ils ne le feront pas à l’avenir, pas dans leur ADN », a ajouté Cramer.

NEW YORK, NY – 03 AOT : Jim Cramer visite la cloche d’ouverture de la Bourse de New York à la Bourse de New York le 3 août 2016 à New York. (Photo de Noam Galai/.)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Dans l’épisode de mercredi de « Squawk Box », Cramer a également donné à l’économie un solide bilan de santé,

« L’économie est un mastodonte maintenant », a déclaré la star de CNBC, ajoutant plus tard « Je reviens toujours à un mot: Boum », et comment le boom peut être aussi historique que celui qui a suivi la grippe espagnole.