Jim Cramer de CNBC vend la plupart de ses bitcoins, mais ne vous inquiétez pas, il ne bat pas le marché

Jim Cramer de CNBC, qui a précédemment décrit la possession de bitcoins comme une alternative à une position de trésorerie, a vendu la plupart de ses avoirs en Bitcoin en raison de ses inquiétudes concernant la répression de la Chine contre l’extraction et le commerce de crypto.

Cela vient après qu’il a réduit sa position et remboursé un prêt hypothécaire avec ses bénéfices il y a un peu plus de deux mois. Cramer a déclaré mardi,

« J’ai vendu la quasi-totalité de mes bitcoins. Je n’en ai pas besoin.

La vente de Cramer est intervenue lorsque Bitcoin est en baisse de plus de 52% par rapport à son sommet historique de près de 65 000 $ en avril. L’actif numérique oscille actuellement près de son support de 30 000 $.

« Lorsque la RPC (République populaire de Chine) poursuit quelque chose, elle a tendance à faire ce qu’elle veut. … Ce n’est pas une démocratie. C’est une dictature. “Je pense qu’ils croient que c’est une menace directe pour le régime parce que ce que c’est, c’est un système qui échappe à leur contrôle.”

Ce n’est pas la première fois, la Chine s’attaque au marché de la cryptographie, cela dure en fait depuis fin 2013.

Cramer s’inquiète également de la façon dont le gouvernement américain abordera Bitcoin à la lumière de l’attaque du pipeline colonial.

“Je pense que le ministère de la Justice, le FBI, la Réserve fédérale et le Trésor pourraient s’unir et dire:” OK les gars, si vous payez un ransomware, nous allons vous poursuivre. “”

Et à cause de ces deux vents contraires pour la principale crypto-monnaie, Cramer a déclaré :

“Je dis que cela n’augmente pas pour des raisons structurelles.”

Fait intéressant, l’hôte de “Mad Money” qui a construit sa carrière en tant que sélectionneur d’actions ne bat pas le marché.

Selon un document de travail publié en 2016 par des chercheurs de la Wharton School de l’Université de Pennsylvanie, le portefeuille Action Alerts Plus de Cramer a sous-performé l’indice S&P 500 en termes de rendements cumulés totaux depuis sa création en 2001.

Le portefeuille a baissé de 9,5% en 2001 alors que le S&P 500 est resté inchangé et en 2011, comparé à la hausse de 11,4% du S&P, le portefeuille n’a augmenté que de 1,3%. La recherche a révélé que le portefeuille a généré un rendement cumulé de 64,5 % sur 15 ans contre 70 % pour le S&P 500.

Donc, si vous envisagez de quitter le marché de la cryptographie sur la base de l’action de Cramer, vous voudrez peut-être le reconsidérer.

