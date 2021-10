Jim Cramer vend de l’éther pour tenter d’éviter la spéculation

Lundi, Jim Cramer de CNBC a attribué un sommet à court terme aux marchés des crypto-monnaies au lancement imminent de ProShares, qui est sur le point de devenir le premier fonds à terme Bitcoin négocié en bourse aux États-Unis, a rapporté CNBC. . L’hôte de « Mad Money » a décidé de réduire ses avoirs en éther même si le prix de l’Ethereum (ETH / USD) augmente. Il a dit:

Les crypto-monnaies sont devenues imparables, et même en tant que personne qui les aime, je pense qu’elles sont devenues la définition de la spéculation de gamme. On pourrait dire qu’ils rugissent parce que les gens veulent une assurance contre l’inflation, mais je pense qu’ils rugissent parce qu’un crypto ETF est en cours de lancement et que les gens veulent entrer tôt. Si j’ai raison, demain (mardi 19 octobre 2021) pourrait très bien être le pic des crypto-monnaies, et c’est pourquoi j’ai vendu un huitième de ma position sur Ethereum aujourd’hui.