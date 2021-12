Jim Duggan, légende de la WWE, ‘Hacksaw’, partage une mise à jour majeure sur le diagnostic du cancer

« Hacksaw » Jim Duggan vient de partager de grandes nouvelles sur son diagnostic de cancer. Le WWE Hall of Famer a annoncé qu’il était indemne du cancer de la prostate. Il avait initialement annoncé le diagnostic de cancer en octobre et le savait depuis environ un an. Duggan a été opéré le 29 octobre en Caroline du Sud.

« Bonjour à tous, je voulais juste partager avec tout le monde la bonne nouvelle que je viens de recevoir, à savoir que le cancer était entièrement encapsulé dans ma prostate », a déclaré Duggan dans une vidéo publiée sur ses comptes de réseaux sociaux. « Ils ont vérifié mes os – qui sont ressortis clairs, les tissus environnants sont ressortis clairs, les ganglions lymphatiques sont ressortis clairs. Alors, Dieu merci, je n’ai plus de cancer. Vous savez, c’était mon deuxième combat contre le cancer. Il y a 20 ans J’ai eu un cancer du rein, maintenant un cancer de la prostate. Les amis, rappelez-vous – la détection précoce sauve des vies. Et joyeux, joyeux Noël… Ho, Ho, Hooo !

Commençons la journée avec une mise à jour de Hacksaw ! Hoooooo ! pic.twitter.com/iN40n38Rsv – Scie à métaux Jim Duggan (@OfficialHacksaw) 8 décembre 2021

Pour Duggan, 67 ans, il s’agit de son deuxième combat contre le cancer car il a reçu un diagnostic de cancer du rein en 1998. À cette époque, Duggan participait à la WCW où il a remporté le championnat du monde de télévision et le championnat des poids lourds des États-Unis. La plupart des fans se souviennent de Duggan lors de son passage à la WWE à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Duggan n’a jamais remporté de championnats majeurs de la WWE, mais a remporté le tout premier match Royal Rumble en 1988.

« Dieu merci, il se passe beaucoup de choses dans ma vie », a déclaré Duggan dans une interview avec Inside The Ropes en août. « Mais ça a été une super affaire pour moi. Tant de gens voient le film The Wrestler et ils pensent tous que nous sommes comme Mickey Rourke [Randy Robinson]. Je suis avec ma femme depuis 36 ans. Je n’ai jamais eu à suivre une cure de désintoxication pour alcool ou drogue. J’ai mis deux filles à l’école. Je suis actif dans ma communauté. Je fais beaucoup d’événements caritatifs. J’ai économisé mon argent. J’ai payé mes impôts. »

Duggan a également parlé de ce qu’il se passe dans sa vie en ce moment. « Je vis une vie très confortable dans une jolie petite ferme en Caroline du Sud », a-t-il déclaré. « J’ai une maison au bord d’un lac à New York. Je parcours le monde maintenant – ma femme et moi – et je fais un spectacle de stand-up. J’étais à Fidji, en Australie, en Nouvelle-Zélande l’année dernière, racontant des histoires de catch. Et Dieu merci pour les fans de catch. »