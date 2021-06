Jim Fassel était tout pour ses joueurs des Giants .

Les victoires et les défaites sont ce qu’elles sont. Les sommets – pensez au 14 janvier 2001 – sont là, relatés dans le guide des médias. Les bas aussi. Il a gagné plus qu’il n’a perdu, a participé à un Super Bowl avec une équipe parvenue et a duré sept ans dans un bocal à poissons Big Blue qui met tous les entraîneurs en chef des Giants au défi de garder la tête hors de l’eau.

Plus que tout ce que Jim Fassel a accompli depuis son arrivée en 1997 jusqu’à son départ après la saison 2003, il a réussi ceci : il a fait jouer ses joueurs pour lui.

La nouvelle bouleversante de la mort de Fassel lundi soir à l’âge de 71 ans a été un cruel réveil mardi matin pour tous ceux qui ont travaillé, joué pour, écrit ou enraciné pour les Giants. Fassel a été emmené dans un hôpital près de son domicile à Las Vegas, se plaignant de douleurs à la poitrine et est décédé sous sédation.

“Une grande partie de ma vie”, a déclaré Michael Strahan, l’un des meilleurs joueurs de Fassel, mardi matin dans “Good Morning America”. “Juste un homme formidable, un excellent entraîneur, et il nous manquera. J’ai apprécié chaque minute avec lui comme entraîneur.”

Jim Fassel en 2003.New York Post

Certains ont appelé Fassel « Gentleman Jim », mais il était plus dur que cela, et il a donné à l’organisation des Giants tout ce qu’il avait tant qu’il était autorisé à le faire.

Fassel, originaire d’Anaheim, en Californie, a joué le quart-arrière au Fullerton College, à l’USC et à Long Beach State, et a été un choix de septième ronde des Bears en 1972. Il était l’entraîneur-chef de l’Université de l’Utah et a entraîné John Elway en tant qu’assistant avec les Broncos. Son fils, John, est le coordinateur des équipes spéciales des Cowboys.

Pour mémoire, Fassel avait une fiche de 58-53-1 avec les Giants et a disputé les séries éliminatoires à trois reprises au cours de ses sept années. Il a impressionné le directeur général George Young au cours de ses deux années (1991 et 1992) en tant que coordinateur offensif des Giants et entraîneur des quarts, dépassant le gâchis qu’était le regrettable régime de Ray Handley. Quand il était clair que Dan Reeves n’était pas un bon candidat et que les Giants étaient prêts à passer à autre chose après la saison 1996, Young a embauché Fassel, qui venait de terminer une saison au cours de laquelle il a aidé à ressusciter Boomer Esiason dans le désert avec les Cardinals.

À lunettes (au début) et à l’allure un peu livresque, il était tentant de négliger la capacité de Fassel à inspirer une salle pleine de types grisonnants de la NFL. Il a hérité d’une situation de quart-arrière maladif – Dave Brown, Kent Graham et la recrue Danny Kanell – et l’a fait fonctionner. Fassel est allé avec Kanell dans le dernier droit, et une défense croissante dirigée par Strahan a dirigé les Giants vers un dossier de 10-5-1 et le titre NFC East. Fassel a été nommé entraîneur de l’année NFL lors de sa première saison, mais son équipe a perdu une avance et a perdu contre les Vikings au premier tour des séries éliminatoires.

La veille de Thanksgiving lors de la saison 2000, les Giants avaient une fiche de 7-4 mais avaient perdu deux matchs consécutifs. À la fin des saisons 8-8 et 7-9, Fassel savait que sa sécurité d’emploi dépendait de l’obtention de son équipe – avec Kerry Collins aux bras forts maintenant au poste de quart – dans les séries éliminatoires. Fassel est entré dans une conférence de presse mercredi et, après avoir planifié tout cela une nuit plus tôt, a proposé une garantie de séries éliminatoires.

“C’est un jeu de poker, et je place mes jetons au milieu de la table”, a déclaré Fassel. «Je lève la barre, et quiconque veut entrer entre. Qui veut sortir peut sortir. Cette équipe va en playoffs, d’accord ? Cette équipe va en séries éliminatoires.

Cette équipe est allée en séries éliminatoires.

“Nous avons toujours senti qu’il croyait en nous”, a déclaré Collins au Post. « Il était dur quand il en avait besoin, mais il était encourageant et il semblait toujours nous faire aller dans la bonne direction la plupart du temps.

Les Giants de Fassel ont remporté leurs cinq derniers matchs de saison régulière pour terminer 12-4. Ils ont battu les Eagles détestés, 20-10, lors d’un match éliminatoire au Giants Stadium – l’interception de type ballet de Jason Sehorn était le point culminant – et dans le match pour le titre de la NFC, ils ont battu les puissants Vikings 41-0, permettant au patriarche de la franchise Wellington Mara un moment lumineux dans une adresse bruyante du stade d’après-match.

“Cette équipe a été qualifiée de pire équipe à avoir remporté l’avantage du terrain dans la Ligue nationale de football”, a déclaré Mara alors que la foule rugissait. « Et aujourd’hui, sur notre terrain de boue peinte, nous avons prouvé que nous étions la pire équipe à avoir remporté le championnat NFC. Dans deux semaines, nous allons essayer de devenir la pire équipe à avoir remporté le Super Bowl. »

Cela ne s’est pas produit, car les Giants de Fassel ont été submergés par Ray Lewis et la défense superlative des Ravens, perdant 34-7 au Super Bowl XXXV à Tampa.g 34-7 au Super Bowl XXXV à Tampa.

Il y aurait encore un moment mémorable et inoubliable pour Fassel. Son attaque était une dynamo en 2002 et a grimpé à une avance de 38-14 à San Francisco dans ce qui devenait une déroute des 49ers en séries éliminatoires, mais un effondrement épique, souligné par un fiasco des équipes spéciales (mauvais claquement de Trey Junkin) a produit un 39-38 défaite. Fassel était en sursis après cela et a été congédié après que les Giants aient obtenu 4-12 en 2003. Il a été remplacé par Tom Coughlin et n’a jamais obtenu un autre poste d’entraîneur-chef dans la NFL.

“Le fait qu’il n’ait jamais eu d’autre opportunité dans la NFL l’a vraiment dérangé”, a déclaré Collins. “Je ne pense pas qu’il s’en soit jamais remis.”

Plusieurs fans des Giants ne voulaient pas voir Jim Fassel viré en 2003. Anthony J Causi

Fassel avec les Giants a embauché John Fox pour diriger sa défense et Sean Payton en tant que jeune assistant pour travailler l’offensive, et tous deux sont devenus d’excellents entraîneurs-chefs de la NFL. Fassel au cours de la saison 2001 a relevé un défi difficile après que toute la région de New York a été secouée par l’attaque terroriste qui a abattu le World Trade Center, visitant Ground Zero et créant une fondation pour aider les familles des premiers intervenants.

Fassel est devenu frustré que les Giants ne le jugent pas digne d’être inclus dans leur Ring of Honor. Son temps avec les Giants est venu après le légendaire Bill Parcells et avant le légendaire Coughlin, mais Fassel a donné à la franchise des moments époustouflants.

“Nous avons tous été attristés d’apprendre le décès de Jim”, a déclaré le copropriétaire John Mara, offrant ses condoléances au nom de sa famille et de la famille Tisch. “Jim était un homme bon et son bilan en tant qu’entraîneur parle de lui-même. Jim s’est distingué par la façon dont il a géré notre équipe et a consacré ses efforts aux pompiers et aux autres familles suite à la tragédie du 11 septembre. Les joueurs respectaient Jim et aimaient jouer pour lui et son équipe d’entraîneurs. Et nous avons apprécié ses sept années à la tête de notre équipe.