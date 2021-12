Jim Harbaugh et Michigan ont encore une fois prouvé que tout le monde avait tort

2021 a été l’année où les dernières personnes qui croyaient en Jim Harbaugh au Michigan ont finalement abandonné. En 2015, l’ancien quart-arrière du Pro Bowl et entraîneur de l’année NFL a abandonné les pros dans l’espoir de mener les Wolverines vers la grandeur. Il semblait être la personne parfaite pour le poste : non seulement Harbaugh avait déjà été un QB de la première équipe All-Big Ten au Michigan, mais il aimait aussi faire des choses comme commander du lait entier dans les restaurants et dire que les gens ne devraient pas manger de poulet parce que c’est un « oiseau nerveux ». Ce genre de comportement de cul des années 1890 remontait à une époque où le Michigan était un mastodonte du football universitaire et était vraisemblablement la clé pour déverrouiller le programme autrefois puissant que l’État de l’Ohio avait laissé dans la poussière.

Après que le Michigan soit allé 10-3 lors de la première campagne de Harbaugh à la barre, les attentes pour les Wolverines ont grimpé en flèche. Ils sont entrés dans la saison 2016 au septième rang dans le sondage AP, mais ont perdu The Game contre l’État de l’Ohio et n’ont pas réussi à apparaître dans le championnat Big Ten. Ils sont entrés dans la saison 2017 au 11e rang dans le sondage AP, mais ont perdu The Game contre l’État de l’Ohio et n’ont pas réussi à figurer dans le championnat Big Ten. Ils sont entrés dans la saison 2018 au 14e rang du sondage AP, mais ont perdu The Game contre l’État de l’Ohio et n’ont pas réussi à apparaître dans le championnat Big Ten. Et ils sont entrés dans la saison 2019 au septième rang dans le sondage AP, mais ont perdu The Game contre l’État de l’Ohio et n’ont pas réussi à apparaître dans le championnat Big Ten. En 2020, les Wolverines ont ouvert l’année en se classant 18e dans le sondage AP; ils sont allés 2-4 et n’ont pas réussi à apparaître dans le championnat Big Ten, mais ont évité une neuvième défaite consécutive contre l’Ohio State lorsque The Game a été annulé à cause de COVID.

En 2021, le monde du football universitaire s’était guéri de son illusion de Harbaugh. Il n’avait même pas remporté de titre de division, encore moins de titre de conférence ou national. Les Wolverines sont entrés cette saison sans classement dans le sondage AP, ESPN leur donnant 0,7% de chances de gagner le Big Ten et 0,0% de chances d’atteindre les éliminatoires du football universitaire. (Les joueurs du Michigan se sont mis en exergue en disant que les analystes leur ont donné une chance de « 2 % » de gagner le Big Ten ; ils exagèrent en fait combien les étrangers croyaient en eux.) C’était l’année où les gens se sont lassés d’attendre de la grandeur de la part des Michigan seulement pour obtenir le même vieil échec.

Et puis le Michigan est sorti et a fait la fichue chose.

Les Wolverines ont eu la saison dont ils rêvaient depuis des décennies. Après avoir commencé l’année 10-1, ils ont étranglé l’État de l’Ohio dans The Game, avec le porteur de ballon Hassan Haskins se précipitant pour 169 verges et cinq touchés dans une victoire de 42-27, le premier du programme contre les Buckeyes depuis 2011. Le Michigan a mis l’Iowa en déroute 42-3 dans le championnat Big Ten, remportant le premier titre de conférence de l’école depuis 2004. Et maintenant, les Wolverines participent aux éliminatoires du football universitaire et affronteront la Géorgie lors de l’Orange Bowl de vendredi. C’est une belle histoire d’outsider, la partie la plus incroyable étant que Harbaugh et le Michigan ont réussi à être un outsider.

Avant le Michigan, Jim Harbaugh avait réussi partout où il allait dans sa carrière d’entraîneur et s’était bâti la réputation de créer une culture gagnante apparemment du jour au lendemain. Son premier poste d’entraîneur-chef est venu à l’Université de San Diego, où il a hérité d’un programme qui n’avait jamais remporté de titre de conférence et a remporté des championnats de ligue au cours de ses deuxième et troisième années. Puis Harbaugh est parti pour Stanford et a transformé le Cardinal d’une équipe qui avait terminé 1-11 la saison avant d’arriver dans un groupe qui est allé 12-1 et a remporté l’Orange Bowl lors de la campagne 2010. Ensuite, Harbaugh a repris les 49ers de San Francisco, qui sont allés 6-10 avant de se présenter. Ils sont allés 13-3 lors de sa première saison; un an plus tard, ils ont fait le Super Bowl.

La ligne directrice de la carrière d’entraîneur de Harbaugh a été sa capacité à identifier des quarts de qualité et à en tirer le meilleur parti. Cela a commencé au cours de sa carrière de joueur dans la NFL, lorsqu’il a travaillé pendant l’intersaison en tant qu’assistant bénévole pour son père, Jack Harbaugh, à Western Kentucky. C’est là qu’en 1994, il a recruté Willie Taggart, qui a battu le record de carrière du FCS pour les verges au sol du quart-arrière et est devenu plus tard également entraîneur. En 2002, Harbaugh a passé une saison comme entraîneur des quarts pour les Raiders d’Oakland. La même année, Rich Gannon a réalisé une performance en carrière, remportant les honneurs de la première équipe All-Pro en lançant pour 4 689 verges, le septième plus grand nombre de l’histoire de la ligue à l’époque. À San Diego, Harbaugh avait Josh Johnson, qui a réussi 43 touchés par rapport à une interception et a depuis compilé une carrière dans la NFL qui se poursuit toujours; à Stanford, Harbaugh avait Andrew Luck, qui a terminé deux fois finaliste du trophée Heisman avant de devenir le premier choix du repêchage 2012 de la NFL. Et avec les 49ers, Harbaugh a cultivé une attaque révolutionnaire avec Colin Kaepernick qui est venu à 5 mètres de tout gagner.

Lorsque Harbaugh s’est présenté au Michigan, l’idée était que ces tendances se poursuivraient. Mais cela ne s’est pas produit. Il n’a toujours pas eu de quart-arrière de haut niveau pour les Wolverines. Aucun n’a été nommé dans la première ou la deuxième équipe des All-Big Ten. Des joueurs comme Wilton Speight, John O’Korn et Joe Milton sont venus et repartis. Le seul quart-arrière du Michigan de l’ère Harbaugh à faire partie de la NFL était Jake Rudock, qui a lancé cinq passes pour les Lions de Detroit, dont l’une a été interceptée. Même Shea Patterson, un transfert d’Ole Miss qui était autrefois une perspective cinq étoiles et la recrue QB la mieux notée de sa classe, n’a pas réussi à briser le moule à Ann Arbor.

Et Harbaugh n’a certainement pas eu de percée précoce. Le Michigan a retenu Harbaugh après six années consécutives d’échec à atteindre ses objectifs. Compte tenu de l’histoire récente en cause, il semblait étrange que l’école garde Harbaugh dans les parages. Après tout, le Michigan avait licencié les anciens entraîneurs Rich Rodriguez et Brady Hoke aux premiers signes d’échec, les éliminant tous les deux dans les quatre ans suivant leur embauche. Il semblait tout aussi étrange que Harbaugh choisisse de rester. Il a duré quatre ans ou moins à chacun de ses trois arrêts précédents. Mais les deux parties semblaient se contenter de laisser cette situation stagner à perpétuité.

Harbaugh a même atténué les bouffonneries qui avaient défini son premier mandat dans le Michigan : plus de soirées pyjama, plus de voyages à Rome, plus d’apparitions sur scène aux concerts de Lil Dicky. Ces tactiques étaient acceptables lorsqu’elles semblaient nécessaires pour aider le Michigan à débarquer des recrues d’élite et à se battre pour les championnats nationaux, mais, eh bien, le Michigan n’avait pas débarqué de recrues d’élite ou en compétition pour les championnats nationaux, alors pourquoi s’embêter ? En janvier 2021, le Michigan a proposé à Harbaugh une prolongation de contrat avec une importante baisse de salaire, et il l’a acceptée. Les deux parties, semblait-il, étaient en train de s’installer.

Mais c’est ce qui est si incroyable à propos du Michigan en 2021. Il a finalement rompu sa tristesse et sa déception six ans après le début du mandat de Harbaugh sans le jeu de quart d’élite qui a caractérisé les succès de carrière de Harbaugh. Cette infraction Wolverines est alimentée par le jeu de course. L’équipe a marqué 39 touchés au sol, le plus grand nombre dans le FBS en dehors des académies de service qui s’appuient sur la triple option. Le Michigan a presque autant de verges au sol (2 910) que de verges par la passe (2 965) et sa ligne offensive vient de recevoir le Joe Moore Award remis à la meilleure unité du pays. Cade McNamara, le quart-arrière partant, fait partie de la troisième équipe All-Big Ten – c’est vrai, Harbaugh a finalement réalisé sa percée dans le Michigan sans même avoir l’un des deux meilleurs quarts-arrières de sa propre conférence.

Ce qui a vraiment fait briller le Michigan en 2021, c’est la défense. Il se classe quatrième au niveau national pour le score défensif (16,1 points adverses par match) et 12e pour le total défensif (316,7 verges adverses par match). L’ailier défensif vedette Aidan Hutchinson a été si bon qu’il est arrivé deuxième au vote Heisman; le dernier joueur défensif à avoir atteint ce sommet était Manti Te’o de Notre Dame en 2012. Il suffit de regarder ce que Hutchinson a fait à Ohio State :

Dans le sport, on essaie souvent de faire passer l’échec comme un vertueux : ce n’étaient pas des saisons perdues, ce sont des années qui reconstruisaient. Ce succès n’a pas été soudain, il s’est lentement développé au fil du temps. Mais le redressement du Michigan ne s’intègre pas parfaitement dans ce récit. Ce n’est pas comme si les Wolverines avaient fait des progrès sur la voie du recrutement; ils étaient huitièmes au classement de recrutement de l’équipe de 247Sports en 2019, puis 10e en 2020, puis 13e en 2021. Haskins, la star du running back, n’a été recruté par personne – l’entraîneur adjoint Jay Harbaugh l’aurait trouvé en train de faire défiler des vidéos sur un site de recrutement. . Hutchinson a probablement choisi le Michigan moins à cause de Harbaugh que parce que son père était autrefois un All-American au Michigan. Et il n’y a pas beaucoup de continuité entre le champion du Big Ten 2021 Wolverines et l’équipe 2020 qui est allée 2-4: le Michigan s’est dirigé vers cette saison au 83e rang pour les partants de retour et au 57e pour la production de retour. McNamara a soutenu Joe Milton au poste de quart-arrière en 2020; le rusher de bord hors du commun David Ojabo a à peine joué du tout avant d’éclater en 2021.

La saison 2021 du Michigan semble presque impossible dans le monde du football moderne, où les entraîneurs des grandes écoles sont généralement licenciés après trois ou quatre saisons de résultats décevants. Ce fut le cas pour Rodriguez et Hoke, et les écoles ont dépensé plus de 500 millions de dollars pour licencier des entraîneurs au cours des 10 dernières années. Harbaugh était un vagabond et Michigan avait été agité avec ses prédécesseurs. La décision du programme de rester avec lui semblait être une indication qu’il avait accepté la médiocrité. Au lieu de cela, cela l’a aidé à arriver là où il voulait aller depuis le début.

Il est difficile de trouver des plats à emporter de cette résurgence du Michigan. Il n’y avait pas un flot constant de preuves que les Wolverines allaient être bons jusqu’à ce qu’ils le soient; ils ont continué à perdre contre l’Ohio State jusqu’à ce qu’ils aient soudainement botté le cul des Buckeyes. Peut-être que l’arc de Harbaugh est une leçon de patience pour un sport qui en manque. Ou peut-être est-ce un acte d’évasion que personne d’autre ne peut réussir.

Le Michigan affrontera la Géorgie dans l’Orange Bowl vendredi, et les Wolverines ne devraient pas gagner. La plupart des paris sportifs les listent comme des outsiders de 7,5 points. L’indice de pourcentage de football d’ESPN ne leur donne que 33,5% de chances de se qualifier pour le championnat national. Mais c’est bien mieux que 0,7% – et Harbaugh et le Michigan semblent être à leur meilleur dès que tout le monde les compte.

