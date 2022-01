Jim Irsay a tenu une réunion «exigeante» avec Frank Reich, Chris Ballard

Après la fin étonnante et décevante de la saison 2021, le propriétaire des Colts d’Indianapolis, Jim Irsay, a rencontré l’entraîneur-chef Frank Reich et le directeur général Chris Ballard.

Lors de sa conférence de presse de fin d’année avec les médias lundi, Reich n’est pas entré dans les détails sur les points les plus fins de la réunion. Cependant, il a fait la lumière sur ce qui s’est passé entre les trois dirigeants de l’organisation des Colts.

« Oui, j’ai parlé avec M. Irsay [Sunday] nuit. En fait, quand nous sommes revenus, il voulait rencontrer Chris (Ballard) et moi. Donc, nous sommes revenus ici dans le bâtiment hier soir et avons rencontré M. Irsay pendant quelques heures en réfléchissant au jeu, à la saison, » Reich a déclaré lundi. « Il a une perspective très unique. J’aime son approche et à quel point il est exigeant et nous tient tous responsables, mais montre également son soutien en tant que propriétaire qu’il veut faire tout ce qu’il faut pour amener notre organisation au sommet, pour amener notre équipe au sommet. C’était une bonne conversation, une conversation de soutien, mais aussi exigeante et désireuse de réponses et voulant nous tenir responsables. »

Cela ne choquerait personne si Irsay était visiblement contrarié par la fin de la saison. La défaite embarrassante contre une équipe 2-14 qui détient également le premier choix global sera une tache sur l’organisation pour les années à venir. Tout ce que les Colts avaient à faire était de battre la pire équipe de la NFL. Même ainsi, ils ont échoué.

Cela dit, il est assez clair que les opinions de Reich sont toujours appréciées par Irsay. Même avec de nombreuses voix sur Twitter exigeant un changement d’entraîneur-chef, Reich ne va nulle part.

Reich a quitté la réunion avec le sentiment qu’ils peuvent corriger le navire pendant l’intersaison et améliorer ce qui s’est avéré être une campagne incroyablement décevante.

« Évidemment, je sais que vous ne me demandez pas d’entrer dans les détails parce que vous savez que ce ne serait pas approprié, mais je sors toujours de là en disant que c’est une bonne idée. C’est une bonne idée. J’ai juste appris quelque chose de ça, ça me donne juste une perspective différente sur quelque chose. C’est sans faute. Cela se produit chaque fois que nous y retournons », a déclaré Reich à propos de la réunion. « Donc, Chris (Ballard) et moi sommes sortis de là avec la détermination que nous allions nous améliorer. Nous sommes sortis de là en disant que nous avions mis en place beaucoup de bonnes pièces. Beaucoup de bonnes pièces en place. Mon Dieu. J’aime nos joueurs, je respecte nos joueurs et si je suis un fan des Colts, je suis excité. Je suis incroyablement déçu de la façon dont cette saison s’est terminée, mais je comprends qu’il y a ici certains éléments pour une très bonne équipe de football.

Des changements sont probablement à venir cette intersaison. Même si Reich et de nombreuses pièces principales sont fermement ancrés, ce ne serait pas un choc si certains changements étaient apportés à la fois au personnel d’entraîneurs et au personnel d’une manière ou d’une autre.

Il y a beaucoup de questions auxquelles les Colts sont confrontés cette intersaison et certaines d’entre elles prendront du temps pour y répondre.

Mais il est assez clair que Reich sera là alors que les Colts essaieront de remettre l’équipe dans la bonne direction après un effondrement sans précédent pour terminer la saison.

