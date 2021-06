Jim Jordan déchire le Dr Fauci, suggère qu’Hillary Clinton aurait dû lui dire “d’effacer ses e-mails” 10z viral

Nous avons signalé hier que le Dr Anthony Fauci a été critiqué après que des milliers de ses courriels ont été publiés via une demande FOIA, les républicains appelant à sa destitution et la Maison Blanche discutant éventuellement d’une stratégie de sortie.

Le représentant américain Jim Jordan (R-OH) a pesé ce matin sur la situation, suggérant dans un tweet qu’Hillary Clinton aurait dû lui dire “d’effacer ses e-mails”.

Hillary Clinton aurait dû dire au Dr Fauci d’effacer ses e-mails. – Représentant Jim Jordan (@Jim_Jordan) 3 juin 2021

Hillary Clinton a installé un serveur de messagerie chez elle peu de temps avant de prêter serment en tant que secrétaire d’État en 2009 à Chappaqua, New York et s’est appuyée sur ce serveur, dont l’adresse e-mail est hdr22@clintonemail.com, pour toute sa correspondance électronique, à la fois professionnelle et personnelle, au cours de ses quatre années de mandat.

Après avoir été contraint de les remettre, le FBI a découvert que “plusieurs milliers” d’e-mails liés au travail n’avaient pas été remis au département d’État et supprimés, bien qu’il ait conclu que les e-mails avaient été supprimés avant 2014 et n’avaient pas été intentionnellement supprimés “dans un effort pour les cacher ».

La représentante américaine Lauren Boebert (R-CO) a également ajouté sa voix à la liste aujourd’hui dans un tweet où elle a déclaré: “Anthony Fauci, que je refuse d’appeler “docteur”, a trahi l’Amérique pour aider les démocrates à faire démissionner Trump. . Rien que pour ce crime, aucune peine n’est assez sévère. #FeuFauci“

Anthony Fauci, que je refuse d’appeler « docteur », a trahi l’Amérique pour aider les démocrates à faire démissionner Trump. Rien que pour ce crime, aucune peine n’est assez sévère.#FireFauci – Lauren Boebert (@laurenboebert) 3 juin 2021

La représentante de la Chambre des États-Unis, Marjorie Taylor Greene (R-GA) a également tweeté aujourd’hui au sujet de la controverse après avoir appelé hier au limogeage de Fauci, appelant cette fois à une enquête.

«Il doit y avoir une enquête sur les origines et le but de #COVID19 et le rôle de Fauci. Nous l’exigeons », a déclaré Greene.

Greene a ensuite demandé : « Le virus a-t-il été conçu comme une arme bio ? A-t-il été libéré intentionnellement ? Quel est le véritable objectif du « gain de fonction ? » »

“Jouer au Dr Frankenstein a de graves conséquences”, a ajouté Greene.

Il doit y avoir une enquête sur les origines et le but de #COVID19 et le rôle de Fauci. Nous l’exigeons. Le virus a-t-il été conçu comme une arme Bio ? A-t-il été libéré intentionnellement ? Quel est le véritable objectif du « gain de fonction ? » Jouer le Dr Frankenstein a de graves conséquences. – Marjorie Taylor Greene (@mtgreenee) 3 juin 2021

