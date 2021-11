Jim Jordan déchire Merrick Garland, la gauche pour avoir agressé le premier amendement

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, a critiqué le procureur général américain Merrick Garland et la gauche pour avoir attaqué le droit à la liberté d’expression lors d’une apparition dans « Sunday Night in America with Trey Gowdy ».

« Je pense que nos libertés du premier amendement, chacun d’entre eux, vous avez raison de pratiquer votre foi, le droit de vous réunir, le droit de pétitionner votre gouvernement, la liberté de la presse, la liberté d’expression, je pense qu’ils ont tous été agressés dans le l’année dernière par la gauche, en particulier à la lumière de ces blocages et de tout ce qu’ils nous font d’autre », a déclaré Jordan.

Gowdy a remis en question l’intensité de Jordan contre Garland lors de la dernière audience du Congrès.

Le procureur général Merrick Garland témoigne devant une audience du comité judiciaire du Sénat examinant le ministère de la Justice à Capitol Hill à Washington, le mercredi 27 octobre 2021. (Tasos Katopodis/Pool via AP) (Tasos Katopodis/Pool via AP)

Il a spécifiquement fait référence à la note de service de Garland initiant une enquête sur les parents qui protestaient contre les conseils scolaires, ce qui avait déjà été demandé par la National School Board Association. Cette demande qui comparait les parents à des « terroristes domestiques » a ensuite été annulée par la NSBA après une controverse. Jordan espère que Garland fera de même.

FDNY SAUVETAGE PARAMEDIC RIPS DE BLASIO SUR LE MANDAT DU VACCIN COVID: LE MAIRE «NE NOUS PERMET PAS DE TRAVAILLER»

« J’aimerais que le procureur général annule sa note de service. J’espère qu’il le fera. Nous le lui avons demandé. Nous allons continuer à enquêter là-dessus. Mais c’est aussi faux que possible et les Américains le comprennent », a déclaré Jordan. dit dimanche.

Le représentant Jim Jordan (R-OH) interroge le procureur général Merrick Garland lors d’une audience de surveillance du comité judiciaire de la Chambre du ministère de la Justice à Capitol Hill à Washington, DC, États-Unis, le 21 octobre 2021. Greg Nash / Pool via REUTERS (.)

Jordan a également ajouté qu’il pensait que la note du procureur général était probablement un « dernier coup » pour de nombreux Américains et que les parents ne le supporteraient plus.

« Je pense que la note du procureur général est peut-être la dernière goutte. Les Américains l’ont eu avec cette attaque contre nos droits au premier amendement et notre liberté globale. Quand vous commencez à dire aux mamans et aux papas que le gouvernement en sait plus que vous sur ce qui est le mieux pour vos enfants , je ne pense pas que les mamans et les papas vont le supporter », a déclaré Jordan.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS