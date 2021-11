Jim Jordan demande à AG Garland d’annuler la note de service d’un parent « terroriste »

Publicité



AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Un républicain de premier plan dit qu’il exige que le procureur général Merrick Garland annule une note au ministère de la Justice et au FBI ordonnant aux deux entités de cibler les parents qui se présentent aux réunions du conseil scolaire pour se plaindre d’un programme d’études inapproprié.

Le représentant Jim Jordan, R-Ohio, le membre éminent du comité judiciaire de la Chambre, a fustigé Garland cette semaine pour avoir envoyé une note au FBI et aux avocats américains leur ordonnant d’être à l’affût des comportements parentaux qu’une grande organisation de conseil scolaire a comparée à « terrorisme intérieur ».

Jordan « a envoyé lettre après lettre aux éléments du ministère de la Justice au cours des deux dernières semaines, les appelant à fournir des détails sur la façon dont ils ont mis en œuvre la directive de Garland de début octobre », a rapporté le Washington Examiner, ajoutant :

Le procureur général a révélé le mois dernier que le DOJ et la Maison Blanche avaient communiqué au sujet du [National School Boards Association] lettre juste avant qu’il ne publie sa note, avec la lettre de la NSBA exhortant le DOJ à envisager de déployer le Patriot Act. Le mémo de Garland ordonnait au FBI de « convoquer des réunions » avec les forces de l’ordre « dans chaque district judiciaire fédéral » pour aider à « ouvrir des lignes de communication dédiées » pour le signalement des menaces.

« Nous voulons que la note soit annulée », a déclaré Jordan au point de vente. « Je pense que la seule chose appropriée, la seule chose juste, la seule chose intelligente, la seule chose logique, quels que soient les mots que vous vouliez, est que Merrick Garland dise : » Nous ne chargeons pas ces 94 districts de procureurs américains et les procureurs américains de travailler avec les forces de l’ordre là-bas pour mettre en place ces lignes dédiées de signalement des menaces’ – ces lignes de mouchard. «

La semaine dernière, Jordan a envoyé une lettre au directeur du FBI Christopher Wray signée par lui et 18 autres républicains dans laquelle ils écrivaient : « Cette directive inhabituelle est particulièrement inquiétante car elle s’applique au Federal Bureau of Investigation étant donné l’espionnage illégal du FBI sur la campagne Trump et son histoire scandaleuse d’inconduite et de politisation.

Auparavant, Garland avait déclaré au Congrès lors d’un témoignage sous serment que « les agents du FBI n’assisteraient pas aux réunions du conseil scolaire local ».

L’examinateur a ajouté : « Alors que la note de service de Garland ne mentionnait pas la division de la sécurité nationale, le communiqué de presse qui l’accompagnait le faisait, la nommant comme faisant partie du nouveau groupe de travail du MJ. Les républicains de la Chambre lui ont demandé de fournir des détails. Ils ont également envoyé des lettres aux 93 avocats américains.

« Alors, annulez cela. Arrête ça. C’est tellement autoritaire, un grand gouvernement – ​​s’en prendre aux parents, aux mamans et aux papas – c’est tout simplement ridicule et faux », a exigé Jordan.

En outre, les législateurs du GOP veulent que la NSBA remette toutes ses communications avec la Maison Blanche, alléguant que les parties étaient engagées dans une «collusion» afin de couvrir le ministère de la Justice pour qu’il s’implique dans les problèmes des conseils scolaires locaux. Des rapports antérieurs ont indiqué que les dirigeants de l’organisation étaient en contact avec la Maison Blanche de Biden au sujet de sa lettre appelant à l’aide fédérale à l’application de la loi avant sa publication.

« Ma théorie de l’affaire est que tout a été coordonné dès le départ », a déclaré Jordan au point de vente.

«Je pense que cela vaut la peine d’être examiné. Je ne le vois pas comme une motivation principale. Je pense que la motivation principale était la politique, et il s’agissait de refroidir le discours, de restreindre le discours, de limiter le discours des mamans et des papas », a déclaré Jordan.

L’examinateur ajoute :

Des courriels internes ont montré que les membres du conseil d’administration de la NSBA se sont opposés à l’envoi de la lettre à Joe Biden, et le groupe des conseils scolaires s’est retiré et s’est excusé pour la lettre le lendemain du témoignage de Garland devant le comité judiciaire de la Chambre fin octobre. En outre, plusieurs sections d’État relevant de la NSBA ont démissionné, indignées par la lettre.

Garland n’a pas pris ses distances par rapport à sa note de service lors du témoignage de la commission judiciaire du Sénat le mois dernier, arguant que les excuses de suivi de la NSBA « ne changent pas les préoccupations de l’association concernant la violence et les menaces de violence ».

Des sénateurs et des membres du Congrès républicains, ainsi que des groupes de parents et divers militants, se sont demandé si Garland avait un conflit d’intérêts parce que le mari de sa fille, Xan Tanner, a cofondé Panorama Education, une entreprise d’éducation.

« Maintenant, je pense qu’il existe un lien réel potentiel évident qui mérite d’être exploré, mais mon instinct me dit que l’objectif principal était la politique. … Mais oui, y a-t-il un avantage supplémentaire à aider sa famille ? Cela ressemble bien à cela, et cela devrait probablement faire l’objet d’une enquête. »