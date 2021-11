Jim Jordan dit que la campagne de Clinton était « confortable avec la Russie »

Publicité



Le représentant républicain de l’Ohio, Jim Jordan, a répondu au dernier acte d’accusation de l’enquête sur le canular de collusion russe et il a blâmé l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton.

Il est apparu dans l’émission de Fox News « The Faulkner Focus », avec l’animateur Harris Faulkner et a déclaré que c’était la campagne Clinton qui se rapprochait de la Russie.

« Je pense qu’il est important de comprendre cet acte d’accusation et celui qui s’est produit il y a quelques semaines avec M. Sussmann, les deux ne concernent pas ces personnes qui ont menti à John Durham et à son équipe d’enquête », a-t-il déclaré. «Ils parlent des mensonges originaux qu’ils ont racontés en 2016 et 2017 au FBI qui a lancé cette mascarade qu’était l’enquête Trump/Russie. Donc, Durham va à la source quand tout a commencé.

Michael Sussmann est un avocat en cybersécurité qui a travaillé pour la campagne présidentielle des démocrates et d’Hillary Clinton.

Il a plaidé non coupable des accusations de mensonge au FBI lors d’une réunion en 2016 où il leur a parlé de l’Organisation Trump et de la Russie, a rapporté CNN.

« [B]Parmi ces individus, Sussmann et Danchenko ont des liens avec la campagne Clinton », a-t-il déclaré. « Donc, je pense que c’est intéressant. Vous savez, oh, le président Trump travaillait avec la Russie. C’était de la foutaise. Mais en fait, c’était la campagne Clinton qui se rapprochait de la Russie et des gens qui avaient de l’influence avec la Russie. C’est, pour moi, l’ironie de tout cela. Donc, je suis en fait encouragé par le fait que nous allons en fait tenir pour responsables les personnes qui ont mal agi et soumettre notre pays à cette épreuve de trois ans basée sur un dossier de déchets et les informations de déchets que Sussmann a directement transmises au FBI.

L’analyste d’origine russe Igor Danchenko, qui vit aux États-Unis, a été arrêté jeudi par des agents fédéraux dans le cadre de l’enquête sur John Durham, a rapporté le New York Times.

L’arrestation de l’analyste, Igor Danchenko, fait partie de l’enquête du conseil spécial menée par John H. Durham, qui a été nommé par l’administration Trump pour examiner l’enquête sur la Russie pour tout acte répréhensible, ont déclaré les gens.

M. Danchenko, était le chercheur principal du soi-disant dossier Steele, un recueil de rumeurs et d’affirmations non prouvées suggérant que M. Trump et sa campagne de 2016 ont été compromis et ont conspiré avec des responsables du renseignement russe dans l’opération secrète de Moscou pour l’aider à vaincre Hillary Clinton.

Les personnes proches du dossier ont parlé sous couvert d’anonymat car l’acte d’accusation de M. Danchenko n’avait pas encore été descellé. Un porte-parole de M. Durham n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Certaines affirmations du dossier Steele se sont retrouvées dans une application d’écoute électronique du FBI ciblant un ancien conseiller de campagne Trump en octobre 2016. D’autres parties – en particulier une affirmation salace au sujet d’une prétendue sex tape – ont provoqué une tempête politique et médiatique lorsque Buzzfeed a publié les documents. en janvier 2017, peu de temps avant que M. Trump ne prête serment.

Comme l’a rapporté le Times, les allégations les plus importantes faites dans le dossier n’ont pas été prouvées, et certaines ont été contestées par des agents du FBI.

Des agents du FBI ont interrogé Danchenko en 2017, ce qui a suggéré que certaines parties du dossier étaient trompeuses.

En 2020, Danchenko a été interviewé par le Times et a défendu son travail.

« Je n’ai jamais été un agent russe », a-t-il déclaré. « C’est ridicule de suggérer cela. Ceci, je pense, c’est de la calomnie.

« Je n’ai rien fait de plus que simplement relayer ces questions d’intérêt public intense au peuple américain », a écrit M. Graham.

Il a déclaré qu’il était allé au Ritz Carlton et avait parlé à un responsable de rumeurs concernant des invités célèbres et que le responsable avait déclaré que les responsables de la sécurité avaient télégraphié l’hôtel pour obtenir des informations compromettantes sur des clients comme Trump, ce qu’il a pris comme confirmation des rumeurs.

« J’ai fait le tour, vous savez, assez pour qu’ils disent: » regardez, oui, il y a un – vous savez, une chose amusante. Il pourrait y avoir une cassette de M. Trump, peut-être sexuelle, mais, vous savez, les choses qui se passent au Ritz-Carlton restent au Ritz-Carlton », a-t-il déclaré.

La semaine dernière, il a été rapporté que l’avocat spécial John Durham devrait appeler l’ancien principal avocat du FBI dans une affaire impliquant un ancien avocat d’un cabinet d’avocats qui comptait le Parti démocrate et Hillary Clinton comme clients.

« Les procureurs travaillant avec l’équipe de l’avocat spécial John Durham ont indiqué qu’ils pourraient appeler l’ancien avocat général du FBI James Baker à témoigner dans le cas de l’ancien avocat démocrate Michael Sussmann, qui a été inculpé d’avoir prétendument menti au FBI », a rapporté Epoch Times.

« Au cours d’une audience de statut mardi, le procureur de Durham Andrew DeFilippis et son équipe ont déclaré qu’ils prévoyaient d’appeler Baker, qui travaille maintenant pour Twitter, pour témoigner dans le cadre de l’affaire contre Sussmann », a poursuivi le média, citant des informations de Fox News et du Washington. Examinateur.