Jim Jordan dit que les gens croient Kyle Rittenhouse plus que Joe Biden

Prendre le coeur. Nous sommes presque certains que Joe Biden ne reste pas éveillé la nuit en se demandant ce qu’il doit faire pour que Jim Jordan, représentant de MAGA Ohio, l’aime et le respecte en tant que président. C’est une bonne chose car il n’y a rien que Joe Biden puisse faire. Lorsque le président Biden a déclaré qu’il respectait le verdict du jury de Rittenhouse, Jim Jordan a pratiquement craché au visage du président.

Jordan a participé à l’émission très respectée et sourcilleuse de Fox News – animée par la célèbre teetotaler Jeanine Pirro, puis a déclaré au public que personne ne se souciait de ce que le président Biden disait à propos de quoi que ce soit. Bien sûr, Jordan devait le dire car sinon, Jordan se serait retrouvé dans une position où il aurait dû reconnaître que Biden avait déclaré qu’il respectait le verdict du jury, ce qui est assez différent de ce que Trump a dit.

Selon Mediaite :

« Si vous regardez le juge dans son ensemble, je pense que personne ne croit à ce que dit l’administration Biden », a déclaré Jordan. « Je veux dire, combien de fois nous ont-ils menti ? »

Plus de Fusées politiques

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens. En vous inscrivant, vous acceptez de recevoir des e-mails de PoliticalFlare.com, des offres occasionnelles de nos partenaires et que vous avez lu et accepté notre politique de confidentialité et nos mentions légales.

« Rappelez-vous, il y a 10 mois, Joe Biden a dit qu’il n’y aurait pas de mandat de vaccin, et voici, ils essaient de mandater un vaccin », a-t-il ajouté.

Quelques instants plus tard, Jordan a évoqué les commentaires de Biden sur Rittenhouse.

« C’est ridicule ce qu’il a dit à propos de Kyle Rittenhouse dans ce cas », a déclaré Jordan. « Nous avons tous vu les preuves, nous avons vu les vidéos, nous avons vu Kyle Rittenhouse témoigner. Nous l’avons cru parce qu’il a dit la vérité… Plus personne ne croit ce que dit Joe Biden.

Ceci, selon Jim Jordan, homme d’État américain de renom, respecté des deux côtés de l’allée et dans les cercles diplomatiques internationaux du monde entier, et un homme qui ne veut pas parler de ses appels téléphoniques à Donald Trump le 6 janvier, ni il veut parler de ce qu’il savait de certains jeunes hommes maltraités dans l’État de l’Ohio.

Encore une fois, tout cela serait terriblement navrant pour Joe Biden s’il se contentait de donner la moindre petite merde à ce que pense Jim Jordan, ou ce qu’il a dit à Jeanine Pirro, une journaliste réputée et journaliste respectée.

****

[email protected] et Substack : beaucoup de bruit pour rien