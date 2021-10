Jim Lindberg de Pennywise annonce l’album solo « Songs From The Elkhorn Trail »

Jim Lindberg sortira un album solo, « Chansons du sentier Elkhorn », numériquement le 19 novembre et physiquement le 6 mai via Épitaphe.

Mieux connu pour son rôle d’auteur-compositeur et chanteur d’un groupe de punk rock PENNYWISE, Lindberg crée des hymnes skate punk inspirants et endiablés depuis les années 1990. Musicalement, il est influencé par un éventail de genres allant du hardcore mélodique d’Hermosa Beach aux sons influencés par la PMA de MENACE MINEURE, 7 SECONDES et DAG MÉCHANT. Lyriquement, Jim s’est souvent inspiré des philosophes transcendantaux pour produire non seulement des chansons sincères sur l’autonomie et l’individualisme, mais aussi des actes d’accusation cinglants contre l’hypocrisie politique et la corruption.

Sur ses nouveaux débuts en solo acoustique, cependant, « Chansons du sentier Elkhorn », Lindberg prend une tournure beaucoup plus introspective, produisant un album qui est à la fois un reflet personnel de la vie, un témoignage de la famille et des amis, et un regard sur la nature éphémère de ces relations et les conséquences qui en résultent de la solitude et de l’aliénation. Avec de nombreuses chansons en cours de création depuis plus de 25 ans, l’album est un regard sincère sur Lindbergl’histoire de la vie. Son défunt père décédé en 2018 de la maladie d’Alzheimer est une grande source d’inspiration pour le dossier, l’ayant encouragé dans de nombreux aspects de sa vie ; de lui acheter sa première guitare à l’aider à quitter son travail et à partir en tournée avec PENNYWISE.

Produit et mixé par Tedd Hutt (HYMNE AU GAZ, LUCÉRO, DROPKICK MURPHY’S), l’album comporte David Hidalgo Jr. (DISTORSION SOCIALE) à la batterie, Joe Gittleman (LES PUISSANTES, PUISSANTES PIERRES DE BOSS, ÉVITEZ UNE CHOSE) à la basse, et Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, LES ROADEURS DE MARCHE) à la guitare.

Ayant déjà sorti le premier hymne inspirant « La paume de ta main », de l’album, aujourd’hui Lindberg partage la piste sincère « Tu n’es pas seul ».

« Il s’agit de toutes les personnes qui, pour une raison ou une autre, sont obligées d’être seules au monde, les naufragés, les mal-aimés, les indésirables », explique Lindberg de la piste. « Il arrive un moment pour beaucoup de gens lorsque vous vivez dans une situation intenable où vous devez simplement dire: » Ce n’est plus une façon acceptable pour moi de vivre. » Lorsque cela se produit, il n’y a pas besoin de beaucoup de fanfare. Au moment où vous prenez la décision de partir, il peut être triste et douloureux mais aussi extrêmement libérateur d’obtenir enfin votre liberté. Lorsque vous avez subi cette dernière insulte ou cette dernière humiliation, il peut être très satisfaisant de simplement « sourire ». et fais signe en passant. Vous pouvez être seul pendant un certain temps, mais la chanson a pour but de vous rappeler qu’il y a toujours des millions d’autres personnes dans votre situation – Vous n’êtes pas seul – et votre lien et votre amitié avec eux sont que vous vous êtes échappé. jamais seul à se sentir seul. Vous avez des amis partout. »

Lindberg a également partagé la pochette de l’album produite par un artiste punk rock de renom et un autre musicien et local de South Bay of Los Angeles Bob Dob. L’imagerie dans l’œuvre reflète le fait que de nombreuses chansons sur JimL’album de a été écrit dans la maison de location de son père à Palm Desert, près du sentier Elkhorn. BobLes peintures illustrées de présentent son humour sardonique mettant en lumière des icônes de la culture punk rock et pop, des personnages de jeux vidéo, des stéréotypes de la culture de la plage, des références historiques et Disney personnages.

Jim a déclaré : « C’est un honneur suprême que Bob accepté de faire l’artwork de l’album et de collaborer avec moi dessus. C’est l’un de mes artistes préférés de tous les temps. »

Liste des pistes :

01. La paume de votre main



02. Je me sens comme le soleil



03. Tu n’es pas seul



04. Rebonjour



05. Ne m’allonge pas



06. Pas l’un d’eux



07. Du sang sur les mains



08. Assez bien



09. C’est seulement



dix. Le sous-sol



11. Sur le feu



12. Long chemin à parcourir

Crédit photo: Brent Broza



