Jim Lindberg de Pennywise sort le single solo “The Palm Of Your Hand”

Mieux connu pour son rôle d’auteur-compositeur et chanteur d’un groupe de punk rock PENNYWISE, Jim Lindberg a partagé le premier aperçu de son projet solo acoustique avec le morceau “La paume de ta main” produit par Ted Hutt (L’HYMNE AU GAZ, LUCÉRO, FLOGGING MOLLY). Les fonctionnalités de la chanson David Hidalgo Jr. (DISTORSION SOCIALE) à la batterie, Joe Gittleman (LES PUISSANTES, PUISSANTES PIERRES DE BOSS, ÉVITEZ UNE CHOSE) à la basse, et Marc Orrell (DROPKICK MURPHYS, LES ROADEURS DE MARCHE) à la guitare.

Lindberg commencé à écrire “La paume de ta main” il y a plus de quinze ans, inventant le refrain à l’époque, mais la chanson est restée principalement inachevée jusqu’en 2020, date à laquelle il est entré en studio pour travailler sur son prochain album solo. “Je voulais créer deux personnages fictifs qui luttent contre la honte, la culpabilité et l’auto-illusion pour correspondre aux paroles du refrain et c’est ainsi que ‘Sal gaucher’ et ‘Sally walleyed’ ont été créés”, a-t-il déclaré. “C’est une chanson sur deux personnes qui, pour une raison ou une autre, n’arrivent pas à sortir de leur propre chemin et finissent par infliger toutes sortes de dommages aux personnes qui les entourent. La seule façon pour eux de se sortir de tous leurs problèmes est de « laisser tomber cet ego » et de laisser leurs sentiments se manifester. La réponse est juste devant eux, dans “la paume de votre main”.

Cette fin de semaine, Lindberg se produira à Festival BeachLife à Redondo Beach, en Californie, aux côtés LA DÉPENDANCE DE JANE, CAGE L’ÉLÉPHANT, Trever Keith de FACE À FACE, et beaucoup plus. Lindberg a organisé la programmation de la scène “SpeakEasy” du festival. La scène comportera également une galerie d’art pop-up fournie par Punk Rock & Pinceaux, qui met en valeur les œuvres de certains des musiciens du festival et des artistes locaux.

Lindberg fait de la musique inspirante et stimulante depuis les années 1990. Musicalement, il est influencé par un éventail de genres allant de la musique punk et folk à la country old school et à l’americana. Lyriquement, Jim s’inspire n’importe où, des philosophes transcendantaux aux événements de la vie réelle; cherchant toujours à raconter une histoire ou à trouver les réponses aux grandes questions de la vie.

Crédit photo: Brent Broza



