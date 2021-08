Jim Moore, le père de Pink et vétéran du Vietnam, est décédé

Le père de la chanteuse Pink, Jim Moore, est décédé jeudi. Pink, de son vrai nom Alecia Moore, a partagé la triste nouvelle sur Instagram vendredi matin. Moore, qui a également servi dans la guerre du Vietnam, est décédé après une bataille contre le cancer de la prostate, rapporte Page Six. Moore a écrit la chanson « I Have Seen the Rain » alors qu’il servait au Vietnam, et la chanson est apparue sur l’album 2006 de Pink I’m Not Dead.

Pink a partagé deux photos en noir et blanc avec Moore, une prise quand elle était enfant et une autre prise à l’âge adulte. “Til forever”, a-t-elle simplement écrit en légende. Plus de 12 000 utilisateurs d’Instagram ont commenté la publication, et beaucoup ont partagé leurs condoléances. “Je t’aime, je t’envoie de l’amour et des prières à toi et à ta famille”, a écrit un fan. “Tellement désolé pour votre perte, j’espère que votre force vous permettra de traverser les jours difficiles”, a commenté un autre.

La veille de la mort de Moore, Pink a partagé une photo d’un concert à New York en 2006 diffusé sur MTV. Pendant le spectacle, elle a amené son père sur scène pour qu’ils puissent interpréter “I Have Seen the Rain” ensemble. “Papa-Monsieur”, Pink a légendé la photo de retour.

Bien que Pink, 41 ans, n’ait pas partagé plus de détails sur la mort de son père vendredi, elle a écrit sur sa bataille contre le cancer de la prostate dans une publication Instagram de juillet 2020. Elle a partagé une photo de Moore dans un lit d’hôpital, souriant sous un masque facial. Dans la légende, Pink a déclaré que son père avait terminé son deuxième cycle de chimiothérapie pour le cancer de la prostate avant de subir une grave blessure au dos. Malgré toute la douleur et les procédures qu’il a subies, Moore avait une disposition étonnamment heureuse à l’époque.

“Mais le voici, mon père, effrayé et souffrant, assis avec l’amour de sa vie, notre Grâce, et qu’est-ce qu’il fait ???? Souriant. Faire des blagues”, a écrit Pink le 15 juillet 2020. “Faire tout le monde se sentir mieux. Il est déjà revenu à ses vieux trucs dix heures plus tard, parlant de napalm, de tireurs d’élite, de virus et de flaques de sang… oh, papa. Comme c’est incroyable de te voir siffler en enfer.

La mère de Moore et Pink, Judy Moore, a divorcé avant l’âge de 10 ans. Moore laisse dans le deuil sa femme, Grace Lilleg Moore, sa fille Pink, son fils Jason Moore et quatre petits-enfants. Pink et son mari Carey Hart sont les parents de deux des petits-enfants de Moore, Willow, 10 ans, et Jameson, 4 ans.

Pink n’a jamais hésité à dire à quel point le soutien de son père a été important au cours de sa carrière. “Il a été ma personne toute ma vie. Il a combattu des monstres dans mon placard, et des monstres qui se faisaient passer pour des directeurs dans des bâtiments scolaires, vous l’appelez”, a écrit Pink dans un article de la fête des pères en 2018. “Il a conquis le monde pour et avec moi, sans poser de questions. Il m’a fait me sentir important. Il m’a fait penser que je valais la peine d’être aimé. Il m’a appris à tout faire moi-même. Et quand personne d’autre n’était là, il m’a dit de m’aimer.”