Jim Morrison : Hommage ce samedi !

ATTENTION! À tous les fans de Jim Morrison, cet article est définitivement pour vous ! tu veux savoir de quoi il s’agit ? On vous dit tous les détails sur l’hommage à Jim Morrison ce samedi 3 juillet !!! Vous avez encore le temps d’y assister.

Il s’avère que Jim Morrison était l’une des figures emblématiques du monde de l’industrie de la musique, qu’il est littéralement connu dans chaque génération qui naît pour le simple fait que la musique de The Doors était et sera toujours légendaire. . , et par le simple fait bien sûr que Jim Morrison était le chanteur principal de cette précieuse légende de la musique.

L’événement s’appelle “Guérissez-vous aujourd’hui avec la percée spirituelle de Jim Morrison” cet événement sera bien sûr en ligne, vous savez qu’ici à Music News nous vous donnons les meilleurs événements numériques car nous voulons continuer à prendre soin de cette pandémie qui à ce jour, il continue de chanceler.

L’entrée à l’hommage virtuel à Jim Morrison sera entièrement gratuite et aura lieu le samedi 3 juillet prochain. Qu’est-ce qui va vivre dans cet événement?

Vous pourrez célébrer la vie et l’héritage de Jim Morrison avec David Shiang, diplômé du MIT, auteur de Jim Morrison and the Secret Gold Mine, “Breaking the Gates of Hidden Reality and the Mind of God”.

Les sujets qui seront abordés dans cet événement seront que la musique de Doors essaie de vous transporter dans le monde invisible de l’entracte. La connaissance, “Caché à la vue de tous” dans The Doors, et ce que cela signifie pour vous.

Aussi la part de comment vivre l’ivresse divine au cœur de la musique de Doors.

Avez-vous besoin de plus? Nous vous laissons le lien pour obtenir plus d’informations et vous inscrire pour votre accès. https://www.eventbrite.es/e/heal-yourself-today-with-the-spiritual-breakthrough-of-jim-morrison-tickets-161487452317?aff=ebdssbonlinesearch&keep_tld=1