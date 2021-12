Jim Peterik vend son catalogue à Primary Wave dans le cadre d’un accord de 20 millions de dollars

Les Ides de mars, y compris le fondateur Jim Peterik (rangée arrière, quatrième à partir de la gauche). Crédit photo : Paul Braun

Primary Wave a officiellement acquis une participation majoritaire dans le catalogue d’édition de l’auteur-compositeur et producteur « Eye of the Tiger » Jim Peterik.

Primary Wave, 15 ans, vient de dévoiler l’accord de 20 millions de dollars, qui fait suite à ses investissements de premier plan en 2021 dans la propriété intellectuelle musicale de Jeff Porcaro, Luther Vandross, Gerry Goffin, Bing Crosby et Prince, pour n’en nommer que quelques-uns. En plus de l’intérêt éditorial susmentionné, l’accord comprend « d’autres droits » sur les œuvres de la carrière de 71 ans de cet homme de plusieurs décennies.

Le chanteur et leader de longue date d’Ides of March, Peterik, est l’unique auteur de la chanson la plus connue du groupe, « Vehicle » (1970), et le créateur né à Berwyn, dans l’Illinois, a sorti trois albums solo à ce jour, dont le plus récent étant les chansons de 2016.

Membre fondateur de Survivor, Peterik a également écrit ou co-écrit tous les morceaux des sept premiers albums du groupe, y compris des chansons comme « American Heartbeat » et le célèbre « Eye of the Tiger » (tous deux sortis sur Eye of the Tiger en 1982).

Outre ce travail sur les sept premiers albums studio de Survivor, l’auteur de Songwriting for Dummies Jim Peterik a co-écrit des morceaux pour 38 Special, fondé par Donnie Van Zant (« Caught Up in You » et « Hold On Loosely »), Sammy Hagar (« Heavy Metal »), et The Beach Boys (« C’est pourquoi Dieu a fait la radio »), pour n’en nommer que quelques-uns.

De plus, l’unique lauréat d’un Grammy (et deux fois nominé) reste impliqué dans ses projets Pride of Lions, Jim Peterik’s Lifeforce et World Stage. À l’avenir, Peterik aura accès à « l’équipe marketing et à l’infrastructure de publication » de Primary Wave, y compris « la stratégie numérique, l’image de marque, les licences, [and] opportunités de synchronisation, ainsi que la production cinématographique, télévisuelle et théâtrale », ont relayé les supérieurs.

S’adressant au nouvel accord de son entreprise avec Jim Peterik, Jeff Straughn, directeur de la marque de Primary Wave, a déclaré : « Nous avons rencontré Jim il y a près de quatre ans où il nous a invités à revenir dans son home studio après un délicieux déjeuner. Ce fut le coup de foudre et nous savions alors que ce ne serait qu’une question de temps pour que Jim rejoigne la famille Primary Wave. Nous sommes ravis de travailler avec une telle légende.

Et dans une déclaration personnelle, Jim Peterik – qui est actuellement en tournée avec The Ides of March – a déclaré : « Je suis ravi de faire partie d’une compagnie qui est aussi passionnée de musique que moi. La liste de Primary Wave parle d’elle-même. Il semble que beaucoup de mes héros musicaux ressentent la même chose !

« J’attends avec impatience de beaux jours à venir pour créer de la nouvelle musique et trouver de nouvelles maisons pour les nombreuses chansons de mon catalogue ! » il a fini.

Plus tôt dans la journée, Round Hill Music a annoncé avoir acquis le catalogue d’édition de Jellybean Benitez dans le cadre d’un « accord de coentreprise » plus large, tandis que BMG a clôturé le mois de novembre en achetant les enregistrements de Mötley Crüe.