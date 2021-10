Jim Ross annonce qu’il fait face à un problème potentiel de cancer

Jim Ross pourrait être aux prises avec une grave crise de santé. Jeudi, l’annonceur All Elite Wrestling, 69 ans, s’est rendu sur Twitter pour révéler qu’il était aux prises avec un « problème potentiel de cancer de la peau ». Ross a révélé qu’il se faisait faire un scan du chat et qu’il « espérait de bons résultats ». Il a également écrit qu’il « s’occupe de cela depuis plus d’un an », montrant une photo du problème.

Ross, qui est connu pour son travail à la WCW et à la WWE, peut être vu en train de diffuser l’émission phare d’AEW, Dynamite, ainsi que de livrer son podcast. Ross a rejoint AEW lors de la promotion lors de son lancement en 2019. Dans une interview avec DAZN, on a demandé à Ross comment il allait équilibrer le travail d’AEW, le podcast et les projets qui l’accompagnent.

« Le vieil adage, Steven, est que si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillez jamais un seul jour de votre vie », a déclaré Ross. « J’ai cette attitude même à ce stade du jeu. J’ai 69 ans. Je m’amuse autant que je n’en ai jamais eu en catch. J’aime ce que je fais. Ce n’est pas une corvée d’accepter ça. J’ai hâte de me lever. J’ai hâte de rester occupé et d’être productif. Vous arrivez à cet âge avec toute la négativité parfois sur les réseaux sociaux, vous parfois vous commencez à douter de vous-même.

On a également demandé à Ross combien de temps il voulait continuer à travailler. « Je ne suis pas John Wayne où je peux prendre une flèche par le bâton et la retirer de mon propre bras ou quelque chose du genre », a déclaré Ross. « Nous avons tous une durée de vie. J’ai commencé ma troisième année avec AEW récemment. Je ne prête pas vraiment attention à ce genre de choses. Vous vous amusez. Vous n’y pensez pas.

« J’espère que dans un monde parfait, j’aimerais continuer à travailler pour Tony Khan et AEW et le prendre une année à la fois. Le contrat que j’ai signé ici était de trois ans parce que c’est ce qu’il (Khan) voulait. Il veut de la stabilité . Cela a rendu Time Warner heureux parce qu’ils sont habitués à mon travail dans leur entreprise depuis de nombreuses années et aux trucs de la WWE aussi. J’aimerais, dans un monde parfait, Steven, je dirais que je le ferai cette année, et ensuite évaluons et voyons où nous en sommes du point de vue de la santé, de la motivation. Ensuite, si je reviens, j’aimerais revenir pour une année à la fois. De cette façon, cela ne met pas Tony dans un stress inutile . »