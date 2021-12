Jim Ross d’AEW annonce une mise à jour majeure sur le diagnostic du cancer

Jim Ross vient de partager de bonnes nouvelles concernant son diagnostic de cancer. Mercredi, la All Elite Wrestling et l’ancien diffuseur de la WWE se sont rendus sur Twitter pour annoncer qu’il était « sans cancer! » Ross a révélé fin octobre qu’il avait reçu un diagnostic de cancer de la peau, affirmant qu’il l’avait combattu pendant plus d’un an, comme mentionné par Wrestling Inc.

Ross prévoyait de travailler tout en subissant 22 traitements de radiothérapie mais n’est pas apparu sur AEW TV depuis qu’ils ont commencé. Il fera son grand retour mercredi soir pour AEW Dynamite, le dernier de l’année. Ross fait partie d’AEW depuis sa création en 2019. Auparavant, Ross a passé plus de 20 ans à la WWE, en tant que diffuseur et cadre. Dans une interview avec DAZN plus tôt cette année, Ross a parlé du moment où il souhaite se retirer du monde de la lutte professionnelle.

Je suis SANS CANCER ! Nous l’avons fait! Rendez-vous ce soir sur #AEWDYNAMITE à 8 HE ! pic.twitter.com/4X9tmFtWTQ – Jim Ross (@JRsBBQ) 29 décembre 2021

« Je ne suis pas John Wayne où je peux prendre une flèche par le bâton et la retirer de mon propre bras ou quelque chose du genre », a déclaré Ross. « Nous avons tous une durée de vie. J’ai commencé ma troisième année avec AEW récemment. Je ne prête pas vraiment attention à ce genre de choses. Vous vous amusez. Vous n’y pensez pas. J’espère que dans un monde parfait, j’aimerais continuer à travailler pour Tony Khan et AEW et le prendre une année à la fois. Le contrat que j’ai passé ici était de trois ans parce que c’est ce qu’il (Khan) voulait. Il veut de la stabilité. Cela a rendu Time Warner heureux parce qu’ils sont habitués à mon travail dans leur entreprise depuis de nombreuses années et aux trucs de la WWE également. »

Ross a poursuivi: « Je ne vais pas travailler tous les jours. Nous faisons quatre spectacles par mois. Je suis obligé d’être quelque part quatre fois par mois. Ce n’est pas mal. Je ne me plains pas. C’est juste une question de retour dans ce sillon de voyage. Je suis un bon emballeur. J’ai ce dicton, ‘Je n’ai pas de place dans mon bagage à main pour la négativité.’ Mais je pense qu’une année à ce stade de ma vie pour être réaliste et ne pas être égocentrique, une année à la fois, c’est de l’argent intelligent pour moi. »

Ross a été intronisé au Temple de la renommée de la WWE en 2007. Il a également travaillé pour la WCW et la New Japan Pro Wrestling tout en participant à des matchs de boxe et d’arts martiaux mixtes au cours de sa carrière.