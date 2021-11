Jim Ross d’AEW fait une grande annonce au milieu d’un diagnostic de cancer

Jim Ross vient de faire une grande annonce alors qu’il lutte contre un cancer de la peau. L’annonceur de la All Elite Wrestling (AEW) s’est rendu sur Twitter pour révéler qu’il s’absentait de l’AEW jusqu’à la fin décembre en raison du traitement de sa maladie.

« En raison de mes soins contre le cancer de la peau totalisant 22 traitements de radiothérapie à partir de lundi, j’espère retourner au bureau des annonces le 29 décembre à Jacksonville », a déclaré Ross. « [Tony Khan] me soutient dans cette stratégie qui a été une bénédiction. Mes remerciements pour tout votre soutien. »

Ross, 69 ans, a annoncé en octobre qu’il avait un cancer de la peau. Plus tôt ce mois-ci, Ross a déclaré qu’il n’était pas sûr de pouvoir continuer à commenter tout en étant traité pour sa maladie. « Je voulais m’assurer que je peux toujours faire mes trucs », a déclaré Ross, selon Wrestling Inc. « J’en saurai plus à ce sujet après le 22 novembre, si je ne peux pas, je dois faire passer ma santé en premier. Je pense c’est la bonne chose à faire, les gens avisés sur leur ego disent « Avez-vous peur d’être remplacé ? » enfer non Je travaille pour Tony Khan, je travaille pour un homme différent de celui pour qui j’ai travaillé dans le passé.

« Il n’a été qu’incroyable dans tout ce processus au point de dire ‘Peu importe ce dont vous avez besoin, nous prendrons soin de vous, quoi que vous ayez à faire pour vous remettre en forme, nous sommes prêts à franchir chaque étape du chemin avec vous.' » Ross, qui a signé un contrat de trois ans avec AEW en 2019, a parlé cette semaine d’apparaître dans de futures émissions.

« La semaine prochaine va être une semaine pour moi, le lundi matin, je suis censé avoir deux taches de cancer dans le dos », a révélé Ross, un ancien annonceur de la WWE. « Ils disent que ce ne sont que quelques points de suture mais je dois me préparer à monter dans un avion et ils disent que ça va être bandé. Je ne peux pas les gratter, je ne peux pas les toucher. Ensuite, lundi, Je dois aller chez mon oncologue et ils me font une botte. Et la botte est ce que vous enfilez pour que la machine à radiations ait une cible. Je ne sais pas si elle s’attache ou quoi que ce soit, mais elle est là pour ne pas vous en donner plus rayonnement que vous avez besoin et seulement sur place qui n’est pas infecté. Je prévois d’aller à Chicago, et mercredi, nous allons botter le cul. »